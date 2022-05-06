Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
11:00
Охотники на гигантских лобстеров
10:10
Хоккей. Лига чемпионов. Полуфинал. Фрелунда - Регле

Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»

Форвард продолжит защищать цвета калифорнийского клуба
Баскетбол НБА
08:10
Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»
Роберт Ковингтон / фото - Getty Images

Форвард Роберт Ковингтон продолжит защищать цвета «Клипперс». Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски пишет, что американец подписал двухлетнее соглашение на 24 миллиона долларов.

Ковингтон должен был стать свободным агентом этим летом. По условиям коллективного соглашения у Роберта была возможность подписаться с «парусниками» максимум на два года перед открытием рынка свободных агентов.

Форвард стал игроком «Клипперс» в результате масштабного обмена с «Портлендом» перед дедлайном. В 23 матчах за калифорнийский клуб Роберт Ковингтон набирал в среднем 10,4 очка, 5,1 подбора и 1,2 блока при 45% из-за дуги.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лос-Анджелес Клипперс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»
Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»
НБА
08:10
Бен Симмонс перенесет операцию на спине
Бен Симмонс перенесет операцию на спине
НБА
05 мая 19:40
Восток – дело тонкое. «Майами» удвоил преимущество в серии плей-офф с «Филадельфией»
Восток – дело тонкое. «Майами» удвоил преимущество в серии плей-офф с «Филадельфией»
НБА
05 мая 08:24
«Олимпиакос» в решающем матче серии обыграл «Монако» и вышел в Финал четырех Евролиги
«Олимпиакос» в решающем матче серии обыграл «Монако» и вышел в Финал четырех Евролиги
Еврокубки
05 мая 07:54
«Бостон» устроил разгром «Милуоки» во втором матче серии плей-офф Восточной конференции
«Бостон» устроил разгром «Милуоки» во втором матче серии плей-офф Восточной конференции
НБА
04 мая 08:52
«Барселона» в решающем матче серии обыграла «Баварию» и вышла в Финал четырех Евролиги
«Барселона» в решающем матче серии обыграла «Баварию» и вышла в Финал четырех Евролиги
Еврокубки
04 мая 07:53
Лучший бомбардир сезона НБА-2021/22 может сыграть на Играх в Париже за сборную Франции
Лучший бомбардир сезона НБА-2021/22 может сыграть на Играх в Париже за сборную Франции
НБА
03 мая 16:01
45 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Финиксом»
45 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Финиксом»
НБА
03 мая 07:57
«Мемфис» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НБА
«Мемфис» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НБА
НБА
30 апреля 09:00
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Все новости