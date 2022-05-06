Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»

Форвард продолжит защищать цвета калифорнийского клуба

Роберт Ковингтон / фото - Getty Images

Форвард Роберт Ковингтон продолжит защищать цвета «Клипперс». Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски пишет, что американец подписал двухлетнее соглашение на 24 миллиона долларов.

Ковингтон должен был стать свободным агентом этим летом. По условиям коллективного соглашения у Роберта была возможность подписаться с «парусниками» максимум на два года перед открытием рынка свободных агентов.

Форвард стал игроком «Клипперс» в результате масштабного обмена с «Портлендом» перед дедлайном. В 23 матчах за калифорнийский клуб Роберт Ковингтон набирал в среднем 10,4 очка, 5,1 подбора и 1,2 блока при 45% из-за дуги.