Кравцов – о матче со сборной Испании: «Будем стараться не подвести и порадовать украинцев»
Кравцов: «Болельщики ставят нашу команду выше Испании»
Центровой сборной Украины – о предстоящем сопернике по отбору на ЧМ-2023
20:41
Вячеслав Кравцов / Фото - ФБУЦентровой «Днепра» и сборной Украины Вячеслав Кравцов в интервью YouTube-каналу BasketRoom назвал сильные стороны сборной Испании, с которой его команда встретится в рамках отбора к ЧМ-2023.
«Из того состава, который вызван на сбор против нас, я бы выделил Састре, с которым я играл два сезона. Выдает отличный сезон и даже сейчас он лидер «Тенерифе», все видели, как он играл против «Прометея». Ветеран с броском, обученный, универсальный».
«Понятно, что у Испании почти все игроки играют в местном чемпионате, который считается лучшим в Европе. На самом деле, в Испании очень сложно попасть испанцу в команду. Очень много легионеров высокого уровня. Получается, что 3-4 игрока в команде местные. Много испанцев играет в Евролиге, других еврокубках. И поставить их с нами. Но почему-то болельщики ставят нашу сборную выше. Если сравнивать по силе, на бумаге».
«Но с более сильным соперником ты мотивируешься больше. Настрой будет, бой будет, настроены на победу».
Первый матч Украины с Испанией состоится 24 февраля в Кордове.
Напомним, домашний матч Украины против Испании, который должен был состояться 27 февраля в Киеве, перенесен и состоится в следующем окне в июне-июле.
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