Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Николаев - Киев-Баскет -:- Перенесен
нет важных матчей
Сейчас в эфире
21:45
Дикий гаджет
20:45
Золотая коллекция бокса

Кравцов: «Болельщики ставят нашу команду выше Испании»

Центровой сборной Украины – о предстоящем сопернике по отбору на ЧМ-2023
Баскетбол Сборная Украины
20:41
Кравцов: «Болельщики ставят нашу команду выше Испании»
Вячеслав Кравцов / Фото - ФБУ
Центровой «Днепра» и сборной Украины Вячеслав Кравцов в интервью YouTube-каналу BasketRoom назвал сильные стороны сборной Испании, с которой его команда встретится в рамках отбора к ЧМ-2023.

«Из того состава, который вызван на сбор против нас, я бы выделил Састре, с которым я играл два сезона. Выдает отличный сезон и даже сейчас он лидер «Тенерифе», все видели, как он играл против «Прометея». Ветеран с броском, обученный, универсальный».


«Понятно, что у Испании почти все игроки играют в местном чемпионате, который считается лучшим в Европе. На самом деле, в Испании очень сложно попасть испанцу в команду. Очень много легионеров высокого уровня. Получается, что 3-4 игрока в команде местные. Много испанцев играет в Евролиге, других еврокубках. И поставить их с нами. Но почему-то болельщики ставят нашу сборную выше. Если сравнивать по силе, на бумаге».


«Но с более сильным соперником ты мотивируешься больше. Настрой будет, бой будет, настроены на победу».


Первый матч Украины с Испанией состоится 24 февраля в Кордове. 

Напомним, домашний матч Украины против Испании, который должен был состояться 27 февраля в Киеве, перенесен и состоится в следующем окне в июне-июле.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вячеслав Кравцов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кравцов – о матче со сборной Испании: «Будем стараться не подвести и порадовать украинцев»
Кравцов – о матче со сборной Испании: «Будем стараться не подвести и порадовать украинцев»
Баскетбол Сборная Украины
20 февраля 18:40
Кравцова дозаявили в состав сборной Украины. Он будет готовиться к матчам с испанцами
Кравцова дозаявили в состав сборной Украины. Он будет готовиться к матчам с испанцами
Баскетбол Сборная Украины
19 февраля 14:54

Новости: Баскетбол

Сборная Великобритании не прилетит в Беларусь на матч отбора к ЧМ-2023 из-за возможных военных действий
Сборная Великобритании не прилетит в Беларусь на матч отбора к ЧМ-2023 из-за возможных военных действий
В Европе
21:44
Кравцов: «Болельщики ставят нашу команду выше Испании»
Кравцов: «Болельщики ставят нашу команду выше Испании»
Сборная Украины
20:41
ФБУ призвала баскетбольное сообщество и всех украинцев к единению
ФБУ призвала баскетбольное сообщество и всех украинцев к единению
Суперлига
19:23
Багатскис – о переносе домашнего матча с испанцами: «В июне, нам по идее могут помочь Михайлюк и Лень»
Багатскис – о переносе домашнего матча с испанцами: «В июне, нам по идее могут помочь Михайлюк и Лень»
Сборная Украины
16:57
Сборная Испании лишилась своего центрового перед домашним матчем с Украиной в отборе к ЧМ-2023
Сборная Испании лишилась своего центрового перед домашним матчем с Украиной в отборе к ЧМ-2023
Сборная Украины
16:38
Испанский клуб выкупил легионера «Николаева»
Испанский клуб выкупил легионера «Николаева»
Суперлига
21 февраля 20:20
Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето
Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето
Сборная Украины
21 февраля 19:39
Британия проявила солидарность с Украиной и отказалась от матча отбора на чемпионат мира в Беларуси
Британия проявила солидарность с Украиной и отказалась от матча отбора на чемпионат мира в Беларуси
В Европе
21 февраля 17:59
Два игрока сборной Украины. Названа символическая пятерка недели в Суперлиге
Два игрока сборной Украины. Названа символическая пятерка недели в Суперлиге
Суперлига
21 февраля 16:38
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция
22:00
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
23 февраля 18:30
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
23 февраля 19:00
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
23 февраля 22:00
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
24 февраля 19:45
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
24 февраля 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45