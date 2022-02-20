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Кравцов – о матче со сборной Испании: «Будем стараться не подвести и порадовать украинцев»

Центровой рад вернуться в расположение национальной команды
Баскетбол Сборная Украины
18:40
Кравцов – о матче со сборной Испании: «Будем стараться не подвести и порадовать украинцев»
Фото: fbu.ua

Центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов поделился мнением о предстоящем матче отбора чемпионата мира-2023 по баскетболу с национальной командой Испании:

Соскучился по сборной. В национальную команду я всегда ехал с большим желанием, чем в клубы. Желание максимальное, настроение хорошее, я заряжен на победу.

Когда ты в клубе, ты постоянно в рутине, дни становятся похожими друг на друга, и когда есть возможность переключиться на сборную, это дает эмоциональную перезагрузку. Это всегда идет на пользу.

Сейчас набрал форму. В прошлом сезоне немного приостановился в начале сезона, ведь была большая пауза, связанная с коронавирусом. Когда начал играть по 20 и более минут, сразу раскрылся, набрал форму и полтора года отлично себя чувствую.

В Испании традиционно баскетбол быстрый. Они максимально быстро переходят от защиты к нападению и будут пытаться брать скоростью. Не будет затяжных, статических владений, поэтому нужно остановить скоростной прорыв.

Люди в Украине будут смотреть эти матчи, в которых мы будем защищать наш флаг. Каждый вносит свой вклад в успехи Украины в разных отраслях, поэтому мы в это время будем стараться не подвести и порадовать украинцев.

Напомним, что Кравцова дозаявили вместо Владимира Геруна.

Источник: fbu.ua Олег Шумейко-младший
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Вячеслав Кравцов женская сборная Украины (баскетбол)

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