Кравцов собрал в Суперлиге 1000 подборов

Игроку «Днепра» осталась малость, чтобы войти в топ-20





В прошлом туре Суперлиги центровой «Днепра» Вячеслав Кравцов в матче с «Киев-Баскетом» оформил шесть подборов, общее количество которых в турнире он довел до цифры в 1 тысячу. Об этом сообщила пресс-служба Суперлиги.



В истории Суперлиги Кравцов сейчас на 21-м месте по количеству подборов. Чтобы войти в топ-20 ему необходимо оформить еще 20 подборов.

Отметим, что в Украине Кравцов играл за БК «Киев», БК «Донецк» и «Днепр», за который он с сезона 2020/2021 гг. собрал 216 подборов.

Лидером рейтинга является ветеран «Днепра» Станислав Тимофеенко – 2273 подбора.



