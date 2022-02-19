Невероятные данки Кравцова, Ковалева и Симмонса вошли в топ-10 моментов недели в Суперлиге
Кравцова дозаявили в состав сборной Украины. Он будет готовиться к матчам с испанцами
Центровой «Днепра» призван заменить Геруна
14:54
Вячеслав Кравцов / Фото - ФБУНациональная сборная Украины по баскетболу начала подготовительный процесс к матчам квалификации на ЧМ-2023 против команды Испании.
Тренерский штаб команды во главе с Айнарсом Багатскисом произвел первую замену в ростере из 15-ти баскетболистов. Вместо центрового Владимира Геруна из турецкого «Бююкчекмедже» к работе присоединился Вячеслав Кравцов из «Днепра». Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
В последний раз Кравцов привлекался в состав сборной Украины в ноябре 2020 года.
Матч Испания – Украина должен состояться 24 февраля в испанской Кордове.
Напомним, сборная Украины занимает третье место в отборочной группе G, имея поражение и победу после двух стартовых встреч. Подопечные Багатскиса уступили в гостях грузинам (83:88) и победили дома Северную Македонию (78:61).
Ранее стало известно, что в состав тренерского штаба сборной Украины вошел наставник «Харьковских Соколов» Валерий Плеханов.
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