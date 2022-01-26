Прометей в драматичном матче выиграл у «Хапоэля»
Крис Доу: «Это самый важный и самый лучший бросок в моей карьере карьере»
Американский легионер «Прометея» – о победе во втором матче с Хапоэлем в плей-ин Лиги чемпионов
Крис Доу / Фото - FacebookЗащитник «Прометея» Крис Доу прокомментировал победу своей команды в домашнем матче против «Хапоэль» из Иерусалима (82:79) в рамках второго матча серии плей-ин Лиги чемпионов FIBA.
«Счастливы, что выиграли. Все решило желание. Мы бились так, будто это последний матч. Сделали все для победы. Качество игры было плохим. Надеюсь, что мы исправим его к третьему матчу. Забивал ли я еще когда-то победные броски? Да, но это самый важный и самый лучший в карьере. Я ставлю его на первое место».
Доу за секунду до конца овертайма забросил победный трехочковый.
Напомним, первый матч окончился победой израильской команды со счетом 95:70.
Решающий поединок за выход в следующую стадию турнира пройдет 27 января в Иерусалиме.
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