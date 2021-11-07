«Прометей» впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов
Крис Доу – MVP недели в Суперлиге
Также лига определила символическую пятерку
Суперлига на собственном сайте опубликовала имена символической пятеркт и лучшего игрока седьмой игровой недели.
Лучшим игроком недели был признан лидер «Прометея» Крис Доу, набравший в матче с «Запорожьем» 24 очка, и сделавший 14 подборов при рейтинге эффективности – 32.
Дэррил Вудсон («Киев-Баскет», 1 матч / 1 победа) - 21 очко, 8 подборов, 5 передач (РЭ 28)
Крис Доу («Прометей», 1 матч/1 победа) – 24 очка, 14 подборов, 3 передачи (РЭ 32)
Джиан Клавелл («Будивельник», 1 матч/1 победа) – 26 очков, 6 передач, 5 подборов (РЭ 28)
Станислав Тимофеенко («Днепр», 1 матч/1 победа) – 17 очков, 7 подборов (РЭ 18)
Владислав Коренюк («Кривбасс», 1 матч/1 победа) – 19 очков, 12 подборов (РЕ 27)
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