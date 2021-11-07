Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОфициально. Андрей Шевченко – новый главный тренер «Дженоа»
матч-центр : Баскетбол
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 7
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс 90:96 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс 89:102 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис 115:87 Окончен
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 98:113 Окончен
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 84:104 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс 126:85 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс 110:106 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс 140:110 Окончен
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс 95:94 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 БК Одесса - Химик 58:72 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:30 Майами Хит - Юта Джаз 118:115 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс 105:114 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Бостон Селтикс 107:104 Окончен
04:00 Финикс Санс - Атланта Хоукс 121:117 Окончен
04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс 105:90 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

Крис Доу – MVP недели в Суперлиге

Также лига определила символическую пятерку

Баскетбол Суперлига
19:58
Крис Доу – MVP недели в Суперлиге

Суперлига на собственном сайте опубликовала имена символической пятеркт и лучшего игрока седьмой игровой недели.

Лучшим игроком недели был признан лидер «Прометея» Крис Доу, набравший в матче с «Запорожьем» 24 очка, и сделавший 14 подборов при рейтинге эффективности – 32.

Дэррил Вудсон («Киев-Баскет», 1 матч / 1 победа) - 21 очко, 8 подборов, 5 передач (РЭ 28)

Крис Доу («Прометей», 1 матч/1 победа) – 24 очка, 14 подборов, 3 передачи (РЭ 32)

Джиан Клавелл («Будивельник», 1 матч/1 победа) – 26 очков, 6 передач, 5 подборов (РЭ 28)

Станислав Тимофеенко («Днепр», 1 матч/1 победа) – 17 очков, 7 подборов (РЭ 18)

Владислав Коренюк («Кривбасс», 1 матч/1 победа) – 19 очков, 12 подборов (РЕ 27)


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей Крис Доу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лига чемпионов. «Тенерифе» – «Прометей». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов. «Тенерифе» – «Прометей». Трансляция на XSPORT
Баскетбол Еврокубки
17:59
«Прометей», несмотря на провал в первой четверти, уничтожил «Запорожье»
«Прометей», несмотря на провал в первой четверти, уничтожил «Запорожье»
Баскетбол Суперлига
4 ноября 19:48
«Прометей» впервые проиграл в Еврокубке
«Прометей» впервые проиграл в Еврокубке
Баскетбол Еврокубки
3 ноября 22:32
«Прометей» выиграл 10-й матч кряду в Суперлиге
«Прометей» выиграл 10-й матч кряду в Суперлиге
Баскетбол Суперлига
31 октября 18:11
Президент «Прометея» сообщил, на какой срок выбыл один из лидеров команды
Президент «Прометея» сообщил, на какой срок выбыл один из лидеров команды
Баскетбол Суперлига
31 октября 07:54
Дубинский: «Неужели Сидоров не нужен нашей сборной в конце ноября в играх отбора на чемпионат мира?»
Дубинский: «Неужели Сидоров не нужен нашей сборной в конце ноября в играх отбора на чемпионат мира?»
Баскетбол Суперлига
30 октября 11:41

Новости: Баскетбол

Крис Доу – MVP недели в Суперлиге
Крис Доу – MVP недели в Суперлиге
Суперлига
19:58
Лига чемпионов. «Тенерифе» – «Прометей». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов. «Тенерифе» – «Прометей». Трансляция на XSPORT
Еврокубки
17:59
Лига чемпионов. «Галатасарай» – «Игокея». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Галатасарай» – «Игокея». Видео трансляция
Еврокубки
17:50
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» – «Людвигсбург». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» – «Людвигсбург». Видео трансляция
Еврокубки
17:43
Лидер «Финикса» установил личный рекорд сезона
Лидер «Финикса» установил личный рекорд сезона
НБА
08:50
«Филадельфия» продлила серию до шести побед, «Юта» проиграла «Майами»
«Филадельфия» продлила серию до шести побед, «Юта» проиграла «Майами»
НБА
07:27
«Химик» прервал серию поражений, выиграв у «Одессы»
«Химик» прервал серию поражений, выиграв у «Одессы»
Суперлига
6 ноября 17:50
3 очка Михайлюка не помогли «Торонто» победить «Кливленд», Лень провел весь матч против «Шарлотт» на скамейке запасных
3 очка Михайлюка не помогли «Торонто» победить «Кливленд», Лень провел весь матч против «Шарлотт» на скамейке запасных
Украинские легионеры
6 ноября 09:48
«Кливленд» прервал серию побед «Торонто» Михайлюка, «Клипперс» разнесли «Миннесоту», уступая по ходу матча 21 очко
«Кливленд» прервал серию побед «Торонто» Михайлюка, «Клипперс» разнесли «Миннесоту», уступая по ходу матча 21 очко
НБА
6 ноября 08:45
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
7
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости