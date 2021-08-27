Крис Пол: «Я почувствовал вкус финала НБА и очень хочу попасть туда снова»

CP3 поделился своими планами на следующий сезон

Крис Пол / фото - skysports.com

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол, по окончании сезона-20/21 перенесший операцию на левом запястье, рассказал о своем восстановлении, а также заявил, что намерен снова выйти в финал НБА в предстоящем чемпионате.

Пола цитиурет издательство Time:

«После операции на запястье я прохожу реабилитацию каждый день, начиная с 6 часов утра. Это уже моя четвертая операция на руке. Так что я точно знаю об одной вещи – о психологическом аспекте реабилитации. Постепенно я прихожу в норму. Я не собираюсь в ближайшее время уходить из баскетбола. Теперь, когда я почувствовал вкус финала НБА, я как будто стал зависим от этого ощущения и очень хочу попасть туда снова».

Крис Пол заключил с клубом новый четырехлетний контракт на 120 млн долларов.