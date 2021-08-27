Крис Пол гарантированно получит только 75 млн из 120 в новом контракте
Крис Пол: «Я почувствовал вкус финала НБА и очень хочу попасть туда снова»
CP3 поделился своими планами на следующий сезон
Крис Пол / фото - skysports.com
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол, по окончании сезона-20/21 перенесший операцию на левом запястье, рассказал о своем восстановлении, а также заявил, что намерен снова выйти в финал НБА в предстоящем чемпионате.
Пола цитиурет издательство Time:
«После операции на запястье я прохожу реабилитацию каждый день, начиная с 6 часов утра. Это уже моя четвертая операция на руке. Так что я точно знаю об одной вещи – о психологическом аспекте реабилитации. Постепенно я прихожу в норму.
Я не собираюсь в ближайшее время уходить из баскетбола. Теперь, когда я почувствовал вкус финала НБА, я как будто стал зависим от этого ощущения и очень хочу попасть туда снова».
Крис Пол заключил с клубом новый четырехлетний контракт на 120 млн долларов.
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