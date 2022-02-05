«Кривбасс» отыгрался с -15 по ходу матча и продлил серию поражений «Тернополя»

MVP матча – Владислав Коренюк

«Кривбасс» с боем победил «Тернополь» / фото - ФБУ

«Кривбасс» с боем победил «Тернополь» в домашнем матче Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 65:58.

Самым результативным игроком поединка стал центровой хозяев Владислав Коренюк. Он набрал 16 очков, 9 подборов, 1 передачу и 2 перехвата, при 1-й потере и 2-х фолах. Среди игроков «Тернополя» стоит отметить Льюиса Джонса, набравшего 13 очков, 8 подборов и 2 передачи.

В таблице «Кривбасс» идет на восьмом месте, имея 10 побед после 26-и матчей. «Тернополь» расположился на девятой строчке с 9-ю победами в активе (28 матчей сыграно – прим).

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Кривбасс» – «Тернополь» – 65:58 (10:24, 16:10, 19:9, 20:15)

«Кривбасс»: Коренюк (16 + 9 подборов), Юмипиг (13 + 5 передач), Бондарчук (3), Артамонов (7 + 8 передач), Попович (6 + 6 подборов), Фролов (0), Латковмч (5), Мотлм (5 + 4 подбора), Вукович (10)

«Тернополь»: Бояркин (12), Домаркас (5), Сандул (8 + 9 поборов), Марри (10), Дашич (6 + 8 подборов), Фурстингер (2 + 7 подборов), Джонс (13 + 8 подборов), Луценко (2)





Напомним, в предыдущем матче чемпионата «Будивельник» легко обыграл «Одессу».