«Кривбасс» подписал американского защитника

Также клуб покинул легионер





Айзейя Юмипиг / Фото: Seattle University Athletics

«Кривбас» подписал контракт с американским разыгрывающим Айзейей Юмипигом.



29-летний защитник ранее играл в чемпионатах Словакии, Турции, Литвы, выступал в Еврокубке. Нынешний сезон игрок начинал в Литве за «Пренай», где набирал в среднем 7,8 очков, делал 3,6 передач.

В прошлом сезоне Юмипиг играл в Турции за «Коньяспор» (23 матча, 11.4 очка, 1,7 подбора и 4,3 передачи) и «Меркезефенди» (7 матчей, 12,3 очков, 1,9 подбора и 4,4 передач).

Также «Кривбасс» по семейным обстоятельствам покинул американец Эдвард Полайт, сыгравший в составе команды 16 матчей.

Напомним, ранее «Кривбасс» подписал контракта с 28-летним черногорским защитником Стефаном Вуковичем.