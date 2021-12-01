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03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс 133:119 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Денвер Наггетс -:- Запланирован
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03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован

«Кривбасс» подписал американского защитника

Также клуб покинул легионер

Баскетбол Суперлига
14:38
«Кривбасс» подписал американского защитника
Айзейя Юмипиг / Фото: Seattle University Athletics

«Кривбас» подписал контракт с американским разыгрывающим Айзейей Юмипигом.

29-летний защитник ранее играл в чемпионатах Словакии, Турции, Литвы, выступал в Еврокубке. Нынешний сезон игрок начинал в Литве за «Пренай», где набирал в среднем 7,8 очков, делал 3,6 передач.

В прошлом сезоне Юмипиг играл в Турции за «Коньяспор» (23 матча, 11.4 очка, 1,7 подбора и 4,3 передачи) и «Меркезефенди» (7 матчей, 12,3 очков, 1,9 подбора и 4,4 передач).

Также «Кривбасс» по семейным обстоятельствам покинул американец Эдвард Полайт, сыгравший в составе команды 16 матчей.

Напомним, ранее «Кривбасс» подписал контракта с 28-летним черногорским защитником Стефаном Вуковичем.

Карен Агабекян
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Кривбасс (баскетбол)

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