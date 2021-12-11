«Кривбасс» выиграл у «Химика» и прервал серию из семи поражений кряду

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 14
Завтра 9
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Юта Джаз 96:118 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 108:95 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Денвер Наггетс 123:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Днепр - БК Тернополь 91:87 Окончен
19:30 Харьковские Соколы - Киев-Баскет 85:73 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - БК Одесса 45:52 3-я четверть
Баскетбол (14 событий из 14) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Сакраменто Кингз 124:123 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Даллас Маверикс 106:93 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 105:113 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс 90:87 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс 95:116 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Милуоки Бакс 114:123 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Кливленд Кавальерс 106:123 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Детройт Пистонс 109:93 Окончен
05:00 Финикс Санс - Бостон Селтикс 111:90 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - БК Запорожье 87:81 Окончен
15:00 Черкасские Мавпы - Прометей 76:90 Окончен
16:00 Кривбасс - Химик 66:63 Окончен
17:00 Николаев - БК Одесса 45:52 3-я четверть
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Майами Хит - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
19:00 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
12:00 Харьковские Соколы - БК Тернополь -:- Запланирован
14:00 Днепр - Киев-Баскет -:- Запланирован

«Кривбасс» выиграл у «Химика» и прервал серию из семи поражений кряду

Исход матча решил трехочковый бросок Артамонова
Баскетбол Суперлига
17:53
«Кривбасс» выиграл у «Химика» и прервал серию из семи поражений кряду
Фото: ФБУ

«Кривбасс» на своей площадке обыграл «Химик» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

В начале четвертой четверти хозяева вели +12, однако к ее концу «Химик» сумел отыграться. И все же «Кривбасс» вырвал победу, благодаря трехочковому броску Артамонова на последней секунде поединка.

Лучшим игроком встречи стал Владислав Коренюк, который набрал 22 балла, наработав на рейтинг эффективности +23.

Отметим также, что «Кривбасс» прервал семиматчевую серию поражений.

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Химик» 66:63 (9:13, 21:13, 21:16, 15:21)

«Кривбасс»: Коренюк 22, Артамонов 12, Попович 17 + 8 подборов, Латкович 9, Вукович 1 – старт; Юмипиг 3, Бондарчук 2+8 подборов, Мотли 0

«Химик»: Спенсер 13, Джонс 16+10 подборов, Ковляр 7, Рябчук 3, Антипов 6+5 подборов – старт; Эдвин 9+5 передач, Моррис 7, Мироненко 2, Козак 0


Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кривбасс (баскетбол) Химик (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Дабл-дабл Джонса помог «Химику» добыть победу в близком матче с «Николаевом»
Дабл-дабл Джонса помог «Химику» добыть победу в близком матче с «Николаевом»
Баскетбол Суперлига
9 декабря 21:49
«Одесса» продлила серию поражений «Кривбасса» до семи матчей
«Одесса» продлила серию поражений «Кривбасса» до семи матчей
Баскетбол Суперлига
9 декабря 19:59
«Запорожье» на своей площадке уступило «Химику»
«Запорожье» на своей площадке уступило «Химику»
Баскетбол Суперлига
5 декабря 16:15
«Прометей» разгромил «Химик» и продолжил победную серию
«Прометей» разгромил «Химик» и продолжил победную серию
Баскетбол Суперлига
3 декабря 19:48
«Днепр» продлил серию поражений «Кривбасса» до пяти матчей
«Днепр» продлил серию поражений «Кривбасса» до пяти матчей
Баскетбол Суперлига
1 декабря 20:44
«Кривбасс» подписал американского защитника
«Кривбасс» подписал американского защитника
Баскетбол Суперлига
1 декабря 14:38

Новости: Баскетбол

«Кривбасс» выиграл у «Химика» и прервал серию из семи поражений кряду
«Кривбасс» выиграл у «Химика» и прервал серию из семи поражений кряду
Суперлига
17:53
17 побед подряд. «Прометей» обыграл «Черкасские Мавпы»
17 побед подряд. «Прометей» обыграл «Черкасские Мавпы»
Суперлига
17:29
«Будивельник» в напряженном матче обыграл «Запорожье»
«Будивельник» в напряженном матче обыграл «Запорожье»
Суперлига
16:04
Михайлюк исполнил феноменальный блок-шот в матче с «Нью-Йорком». Видео с участием украинца
Михайлюк исполнил феноменальный блок-шот в матче с «Нью-Йорком». Видео с участием украинца
Украинские легионеры
11:59
Михайлюк и Лень отметились набранными очками за свои клубы
Михайлюк и Лень отметились набранными очками за свои клубы
Украинские легионеры
09:00
«Лейкерс» уверенно обыграли «Оклахому», «Бруклин» одержал победу над «Атлантой»
«Лейкерс» уверенно обыграли «Оклахому», «Бруклин» одержал победу над «Атлантой»
НБА
08:00
ЦСКА на выезде одержал победу над «Жальгирисом», «Барселона» уверено обыграла «Реал»
ЦСКА на выезде одержал победу над «Жальгирисом», «Барселона» уверено обыграла «Реал»
Еврокубки
07:20
«Харьковские Соколы» дома одержали победу над «Киев-Баскетом»
«Харьковские Соколы» дома одержали победу над «Киев-Баскетом»
Суперлига
10 декабря 21:50
Стало известно, кто возглавит сборную США по баскетболу
Стало известно, кто возглавит сборную США по баскетболу
НБА
10 декабря 21:25
Все новости

Популярные новости

Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
5
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
53
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 00:00
1
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Все новости