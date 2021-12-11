«Кривбасс» выиграл у «Химика» и прервал серию из семи поражений кряду

Исход матча решил трехочковый бросок Артамонова

Фото: ФБУ

«Кривбасс» на своей площадке обыграл «Химик» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

В начале четвертой четверти хозяева вели +12, однако к ее концу «Химик» сумел отыграться. И все же «Кривбасс» вырвал победу, благодаря трехочковому броску Артамонова на последней секунде поединка.

Лучшим игроком встречи стал Владислав Коренюк, который набрал 22 балла, наработав на рейтинг эффективности +23.

Отметим также, что «Кривбасс» прервал семиматчевую серию поражений.

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Химик» 66:63 (9:13, 21:13, 21:16, 15:21)

«Кривбасс»: Коренюк 22, Артамонов 12, Попович 17 + 8 подборов, Латкович 9, Вукович 1 – старт; Юмипиг 3, Бондарчук 2+8 подборов, Мотли 0

«Химик»: Спенсер 13, Джонс 16+10 подборов, Ковляр 7, Рябчук 3, Антипов 6+5 подборов – старт; Эдвин 9+5 передач, Моррис 7, Мироненко 2, Козак 0

