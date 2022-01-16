Купер стал первым баскетболистом в истории Суперлиги, сумевшим сделать трипл-даблы в двух матчах подряд

Игрок «Днепра» выдал отличные матчи с «Будивельником» и «Черкасскими Мавпами»

Ди Джей Купер / Фото: ФБУ

Разыгрывающий «Днепра» Ди Джей Купер в матче с «Черкасскими Мавпами» (87:66) стал первым игроком в истории Суперлиги, сумевшим набрать по трипл-даблу в двух матчах подряд.



Сначала Куперу удалось набрать 15 очков, сделать 14 подборов и 14 передач в игре против «Будивельника». В матче с «Мавпами» баскетболист набрал 10 очков, сделал 11 подборов и 10 передач.

Также Купер стал вторым игроком в истории лиги, который сделал трипл-даблы дважды за сезон.

В сезоне 2013/14 защитник БК «Киев» Доминик Коулмен сделал трипл-даблы 17 января и 14 февраля.