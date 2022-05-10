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Лаури пропустит пятый матч с «Филадельфией»

Защитник продолжает испытывать проблемы с подколенным сухожилием
Баскетбол НБА
21:00
Лаури пропустит пятый матч с «Филадельфией»
Кайл Лаури / фото - nba.com

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури пропустит пятый матч серии плей-офф против «Филадельфии». Защитник продолжает испытывать проблемы с подколенным сухожилием

Лаури принял участие в третьем и четвертом матчах серии, пропустив перед этим четыре встречи из-за повреждения.

В текущем розыгрыше плей-офф показатели Кайла составляют в среднем 6,2 очка, 5,2 передачи и 3,6 подбора за 28,8 минут на площадке.

Рене Тер Велде
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Теги

Майами Хит Филадельфия 76

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