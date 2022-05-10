Харден, Лиллард и Лаури – в предварительной заявке сборной США на ЧМ-2019
Лаури пропустит пятый матч с «Филадельфией»
Защитник продолжает испытывать проблемы с подколенным сухожилием
Кайл Лаури / фото - nba.com
Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури пропустит пятый матч серии плей-офф против «Филадельфии». Защитник продолжает испытывать проблемы с подколенным сухожилием
Лаури принял участие в третьем и четвертом матчах серии, пропустив перед этим четыре встречи из-за повреждения.
В текущем розыгрыше плей-офф показатели Кайла составляют в среднем 6,2 очка, 5,2 передачи и 3,6 подбора за 28,8 минут на площадке.
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