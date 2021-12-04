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Леброн Джеймс: «Из-за ошибочного теста я оказался на карантине»

Лидер калифорнийцев недоволен сложившейся ситуацией
Баскетбол НБА
10:00
Леброн Джеймс: «Из-за ошибочного теста я оказался на карантине»
Леброн Джеймс / фото - Getty Images

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вернулся в состав команды в матче с «Клипперс» (115:119), записав на свой счет 23 очка и 11 подборов.

Лидер калифорнийцев перед этим вынужден был провести несколько дней на карантине в результате ложного теста на COVID-19.

Цитирует Леброна Джеймса ESPN.

«Я разочарован, зол и сбит с толку. Мне пришлось сидеть дома, я ничего не мог сделать. Сегодня первый день с воскресенья, когда я взял в руки баскетбольный мяч. Перед этим мне удалось набрать неплохой ритм, в атаке и защите. Очень жаль, что этот мой порыв был прерван. Надеюсь, это все же приведет к чему-то хорошему чуть позже.

У меня нет вопросов к самому протоколу НБА, мы делали то, что предписывают правила. К сожалению, из-за ошибочного теста я оказался на карантине».

Леброн Джеймс признался, что создание конкурентной команды из нынешнего состава «Лейкерс» представляется ему одной из самых сложных задач за все время, проведенное в НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс

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