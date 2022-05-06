Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»

Леброн Джеймс / фото - Associated Press

Владелец «Лейкерс» Джинни Басс рассмотрит возможность обмена лидера команды Леброна Джеймса в случае, если форвард решит не подписывать продление контракта, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

Это естественный вопрос в подобных ситуациях, поскольку мысль о том, что Джеймс оставит «Лейкерс» ни с чем, подписав контракт с другой командой летом 2023 года, далека от идеальной. Тем не менее, все указывает на то, что «Лейкерс» не против продлевать соглашение каждый год, пока у них хорошие отношения с Джеймсом».