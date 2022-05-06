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Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»

Владелец клуба назвала условие, при котором рассмотрит возможность обмена форварда
Баскетбол НБА
20:30
Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»
Леброн Джеймс / фото - Associated Press

Владелец «Лейкерс» Джинни Басс рассмотрит возможность обмена лидера команды Леброна Джеймса в случае, если форвард решит не подписывать продление контракта, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

«Источники утверждают, что если Леброн Джеймс в конечном итоге откажется от продления контракта с «Лейкерс» в августе, Басс посчитает это причиной, чтобы рассмотреть возможность его обмена. Без продления текущий контракт Джеймса истечет после следующего сезона, за который он заработает 47,1 миллиона долларов.

Это естественный вопрос в подобных ситуациях, поскольку мысль о том, что Джеймс оставит «Лейкерс» ни с чем, подписав контракт с другой командой летом 2023 года, далека от идеальной. Тем не менее, все указывает на то, что «Лейкерс» не против продлевать соглашение каждый год, пока у них хорошие отношения с Джеймсом».

Леброн Джеймс четвертый раз в карьере пропустит плей-офф.

Рене Тер Велде
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Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс

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