Леброн Джеймс: «Надеюсь побить достижение Абдул-Джаббара в какой-то момент карьеры»

Форвард «Лейкерс» признался, что не будет думать о погоне за рекордом

Леброн Джеймс / фото - AP

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс признался ESPN, что не будет думать о погоне за рекордом Карима Абдул-Джаббара, который является лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Я не позволю себе думать об этом. Я всегда просто играл в баскетбол так, как играл на протяжении многих лет, и эти вещи происходили органично. Я просто выходил на паркет и играл в правильный баскетбол. Старался побеждать в каждом матче, играть правильно, играть ради партнеров по команде и тому подобное. Надеюсь побить этот рекорд в какой-то момент карьеры, но не буду слишком много думать о нем, пока этот момент не настанет».

Леброн Джеймс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НБА.