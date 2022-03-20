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Леброн Джеймс: «Надеюсь побить достижение Абдул-Джаббара в какой-то момент карьеры»

Форвард «Лейкерс» признался, что не будет думать о погоне за рекордом
Баскетбол НБА
20 марта 13:30
Леброн Джеймс: «Надеюсь побить достижение Абдул-Джаббара в какой-то момент карьеры»
Леброн Джеймс / фото - AP

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс признался ESPN, что не будет думать о погоне за рекордом Карима Абдул-Джаббара, который является лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Я не позволю себе думать об этом. Я всегда просто играл в баскетбол так, как играл на протяжении многих лет, и эти вещи происходили органично. Я просто выходил на паркет и играл в правильный баскетбол. Старался побеждать в каждом матче, играть правильно, играть ради партнеров по команде и тому подобное.

Надеюсь побить этот рекорд в какой-то момент карьеры, но не буду слишком много думать о нем, пока этот момент не настанет».

Леброн Джеймс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Карим Абдул-Джаббар Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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