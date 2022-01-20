Леброн Джеймс покорил отметку в 10 000 подборов

«Король» продолжает бить всевозможные рекорды

Леброн Джеймс / фото - marca.com

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс покорил отметку в 10 000 подборов за карьеру.

«Король» – первый игрок в истории НБА, который записал на свой счет 30 000 очков, 10 000 подборов и 9 000 результативных передач. Форвард «Лейкерс» стал 42-м игроком в истории лиги, который набрал как минимум 10 тысяч подборов.

Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, который достиг отметки в 36 000 очков за карьеру.