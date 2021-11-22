Леброн Джеймс покорил отметку в 2 000 точных трехочковых за карьеру

Лидер калифорнийцев стал 11-м игроком в истории лиги, который сделал подобное

Леброн Джеймс / фото - usatoday.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча с «Пистонс» (121:116) реализовал 2-тысячный карьерный трехочковый.

Единственное попадание из-за дуги за 21 минуту позволило «Королю» добраться до юбилейной отметки. Он стал 11-м игроком в истории лиги, который сделал подобное. Четырехкратный MVP провел в НБА 1 318 матчей.

Лидером НБА по количеству дальних попаданий является Рэй Аллен – 2 973.

В том же матче с «Детройтом» Леброн Джеймс оказался в центре массовой потасовки, из-за чего форвард был удален за девять минут до конца третьей четверти.