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Леброн Джеймс – самый возрастной игрок НБА, собравший трипл-дабл с 30 очками

Лидер калифорнийцев побил достижение Коби Брайанта
Баскетбол НБА
12:00
Леброн Джеймс – самый возрастной игрок НБА, собравший трипл-дабл с 30 очками
Леброн Джеймс / фото - jornalobservador.com

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Орландо» (106:94), набрав 30 очков, 11 подборов и 10 передач.

Форвард стал самым возрастным игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 30 набранными очками, превзойдя достижение легенды «Лейкерс» Коби Брайанта.

«Король» сделал свой трипл-дабл в возрасте 36 лет 346 дней, когда «Черной Мамбе» подобное удалось в возрасте 36 лет 99 дней.

Леброн Джеймс достиг отметки в 100 трипл-даблов за карьеру.


Рене Тер Велде
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Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс Коби Брайант

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