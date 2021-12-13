Леброн Джеймс: «Я хотел бы быть на стадионе, когда Карри установит свой рекорд, чтобы лично поздравить его»
Леброн Джеймс – самый возрастной игрок НБА, собравший трипл-дабл с 30 очками
Лидер калифорнийцев побил достижение Коби Брайанта
Леброн Джеймс / фото - jornalobservador.com
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Орландо» (106:94), набрав 30 очков, 11 подборов и 10 передач.
Форвард стал самым возрастным игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 30 набранными очками, превзойдя достижение легенды «Лейкерс» Коби Брайанта.
«Король» сделал свой трипл-дабл в возрасте 36 лет 346 дней, когда «Черной Мамбе» подобное удалось в возрасте 36 лет 99 дней.
Леброн Джеймс достиг отметки в 100 трипл-даблов за карьеру.
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