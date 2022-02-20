Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА
Леброн Джеймс: «Свой последний сезон я проведу с сыном»
Форвард планирует сыграть с Бронни в одной команде
Леброн Джеймс / фото - nba.com
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что планирует провести свой последний сезон в НБА в одной команде с сыном Бронни.
Леброна цитирует портал The Athletic:
«Свой последний сезон я проведу с сыном. В какой бы команде ни был Бронни, я буду там.
Я сделаю все возможное, чтобы провести один сезон с сыном. Деньги не будут иметь значение».
Контракт «Короля» с «Лейкерс» рассчитан до 2023 года, а Бронни сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА не раньше 2024 года.
Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА.
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