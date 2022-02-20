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Леброн Джеймс: «Свой последний сезон я проведу с сыном»

Форвард планирует сыграть с Бронни в одной команде
Баскетбол НБА
16:50
Леброн Джеймс: «Свой последний сезон я проведу с сыном»
Леброн Джеймс / фото - nba.com

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что планирует провести свой последний сезон в НБА в одной команде с сыном Бронни.

Леброна цитирует портал The Athletic:

«Свой последний сезон я проведу с сыном. В какой бы команде ни был Бронни, я буду там.

Я сделаю все возможное, чтобы провести один сезон с сыном. Деньги не будут иметь значение».

Контракт «Короля» с «Лейкерс» рассчитан до 2023 года, а Бронни сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА не раньше 2024 года.

Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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