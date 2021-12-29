Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матчей в Рождество
Леброн Джеймс – третий игрок в истории НБА, набравший 36 000 очков за карьеру
«Король» продолжает бить всевозможные рекорды
Леброн Джеймс / фото - nba.com
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, который достиг отметки в 36 000 очков за карьеру.
Лидерами лиги по этому показателю являются Карим Абдул-Джаббар и Карл Мэлоун. Ближайшим к «Королю» действующим игроком в списке является его партнер по команде Кармело Энтони, который располагается на девятом месте.
Джеймс является единственным игроком в истории лиги, который набрал 36 000 очков, сделал 9 000 подборов и 9 000 передач за карьеру.
Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матчей на Рождество.
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