Леброн Джеймс – третий игрок в истории НБА, набравший 36 000 очков за карьеру

«Король» продолжает бить всевозможные рекорды

Леброн Джеймс / фото - nba.com

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, который достиг отметки в 36 000 очков за карьеру.

Лидерами лиги по этому показателю являются Карим Абдул-Джаббар и Карл Мэлоун. Ближайшим к «Королю» действующим игроком в списке является его партнер по команде Кармело Энтони, который располагается на девятом месте.

Джеймс является единственным игроком в истории лиги, который набрал 36 000 очков, сделал 9 000 подборов и 9 000 передач за карьеру.

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матчей на Рождество.