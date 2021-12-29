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03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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Леброн Джеймс – третий игрок в истории НБА, набравший 36 000 очков за карьеру

«Король» продолжает бить всевозможные рекорды
Баскетбол НБА
19:40
Леброн Джеймс – третий игрок в истории НБА, набравший 36 000 очков за карьеру
Леброн Джеймс / фото - nba.com

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, который достиг отметки в 36 000 очков за карьеру.

Лидерами лиги по этому показателю являются Карим Абдул-Джаббар и Карл Мэлоун. Ближайшим к «Королю» действующим игроком в списке является его партнер по команде Кармело Энтони, который располагается на девятом месте.

Джеймс является единственным игроком в истории лиги, который набрал 36 000 очков, сделал 9 000 подборов и 9 000 передач за карьеру.

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матчей на Рождество.

Рене Тер Велде
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Теги

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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