Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА

Форвард «Лейкерс» превзошел легендарного Карима Абдул-Джаббара

Леброн Джеймс / фото - nba.com

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству очков, набранных в рамках регулярного чемпионата и плей-офф, обойдя по этому показателю легендарного Карима Абдул-Джаббара.

«Король» достиг исторической отметки в 44 152 очка в матче «Лейкерс» против «Голден Стэйт». Член Зала славы Абдул-Джаббар завершил карьеру с 44 149 пунктами на своем счету.

Леброн Джеймс установил уникальный рекорд НБА.