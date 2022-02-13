Леброн Джеймс: «Каждый в «Лейкерс» должен требовать от себя большего, если мы хотим изменений»
Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА
Форвард «Лейкерс» превзошел легендарного Карима Абдул-Джаббара
Леброн Джеймс / фото - nba.com
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству очков, набранных в рамках регулярного чемпионата и плей-офф, обойдя по этому показателю легендарного Карима Абдул-Джаббара.
«Король» достиг исторической отметки в 44 152 очка в матче «Лейкерс» против «Голден Стэйт». Член Зала славы Абдул-Джаббар завершил карьеру с 44 149 пунктами на своем счету.
Леброн Джеймс установил уникальный рекорд НБА.
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