Леброн Джеймс: «В этом году мое терпение проходит более серьезную проверку по сравнению с последними»

Леброн Джеймс / фото - nba.com

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал ESPN о своем подходе к работе на фоне многочисленных поражений команды.

Все это такая проверка вашего терпения, способности сохранять концентрацию на том, что происходит на площадке, находить пути по улучшению собственной игры, способности удерживать правильный настрой и не поддаваться пораженческим настроениям... Я бы никогда не допустил того, что впасть в подобные настроения, даже когда проигрываю матч».