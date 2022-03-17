Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА с 10 000 подборами и ассистами
Леброн Джеймс: «В этом году мое терпение проходит более серьезную проверку по сравнению с последними»
Форвард «Лейкерс» – о подходе к работе на фоне многочисленных поражений команды
Леброн Джеймс / фото - nba.com
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал ESPN о своем подходе к работе на фоне многочисленных поражений команды.
«Терпение – важный фактор для меня в каждом сезоне. Нынешний не исключение. В этом году мое терпение проходит более серьезную проверку по сравнению с несколькими последними, ведь у нас не все в порядке с игрой и много поражений.
Все это такая проверка вашего терпения, способности сохранять концентрацию на том, что происходит на площадке, находить пути по улучшению собственной игры, способности удерживать правильный настрой и не поддаваться пораженческим настроениям... Я бы никогда не допустил того, что впасть в подобные настроения, даже когда проигрываю матч».
Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА с 10 000 подборами и ассистами.
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