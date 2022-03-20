Леброн Джеймс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Форвард обошел легендарного Карла Мэлоуна

Леброн Джеймс / фото - AP

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с «Вашингтоном» обошел легендарного форварда Карла Мэлоуна по набранным очкам за карьеру, на счету которого 36928 пунктов.

Джеймсу потребовалось для перекрытия достижения Мэлоуна провести 1363 матча, у форварда «Юты» – 1476 матчей.

Леброн занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории НБА. На первом месте центровой «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар с 38387 очков.

«Король» теперь второй по результативности, седьмой по количеству передач и 39-й по числу подборов.

Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА с 10 000 подборами и ассистами.