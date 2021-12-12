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Леброн Джеймс: «Я хотел бы быть на стадионе, когда Карри установит свой рекорд, чтобы лично поздравить его»

Разыгрывающий в ближайшее время выйдет на первое место в истории НБА по количеству точных трехочковых
Баскетбол НБА
16:10
Леброн Джеймс: «Я хотел бы быть на стадионе, когда Карри установит свой рекорд, чтобы лично поздравить его»
Фото: bleacherreport.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу грядущего выхода разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефа Карри на первое место в истории НБА по количеству точных трехочковых бросков.

Леброна цитиурет ресурс Bleacher Report:

«Мы все свидетели того, что Стеф сделал за свою карьеру и как он изменил игру. Он уникальный баскетболист, такие рождаются раз в поколение. 

Но, что не менее, а может быть, и более важно: он просто отличный парень. Я хотел бы быть на стадионе, когда он установит свой рекорд, чтобы лично поздравить его.

Я знаю, какую работу проделал за свою карьеру Рэй Аллен, сколько сил он вложил в это. И я уверен, что если Рэй и согласен передать кому-то свой рекорд, то именно Стефу – потому что он полностью заслужил это. Очень крутое достижение».

Леброн Джеймс достиг отметки в 100 трипл-даблов за карьеру.

Рене Тер Велде
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Теги

Стеф Карри Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз

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