Леброн Джеймс: «Я хотел бы быть на стадионе, когда Карри установит свой рекорд, чтобы лично поздравить его»

Фото: bleacherreport.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу грядущего выхода разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефа Карри на первое место в истории НБА по количеству точных трехочковых бросков.

Леброна цитиурет ресурс Bleacher Report:

Но, что не менее, а может быть, и более важно: он просто отличный парень. Я хотел бы быть на стадионе, когда он установит свой рекорд, чтобы лично поздравить его.

Я знаю, какую работу проделал за свою карьеру Рэй Аллен, сколько сил он вложил в это. И я уверен, что если Рэй и согласен передать кому-то свой рекорд, то именно Стефу – потому что он полностью заслужил это. Очень крутое достижение».