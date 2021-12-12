Леброн Джеймс достиг отметки в 100 трипл-даблов за карьеру
Леброн Джеймс: «Я хотел бы быть на стадионе, когда Карри установит свой рекорд, чтобы лично поздравить его»
Разыгрывающий в ближайшее время выйдет на первое место в истории НБА по количеству точных трехочковых
Фото: bleacherreport.com
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу грядущего выхода разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефа Карри на первое место в истории НБА по количеству точных трехочковых бросков.
Леброна цитиурет ресурс Bleacher Report:
«Мы все свидетели того, что Стеф сделал за свою карьеру и как он изменил игру. Он уникальный баскетболист, такие рождаются раз в поколение.
Но, что не менее, а может быть, и более важно: он просто отличный парень. Я хотел бы быть на стадионе, когда он установит свой рекорд, чтобы лично поздравить его.
Я знаю, какую работу проделал за свою карьеру Рэй Аллен, сколько сил он вложил в это. И я уверен, что если Рэй и согласен передать кому-то свой рекорд, то именно Стефу – потому что он полностью заслужил это. Очень крутое достижение».
Леброн Джеймс достиг отметки в 100 трипл-даблов за карьеру.
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