Леброн минимум выбыл на 10 дней. Повторные тесты подтвердили, что лидер «Лейкерс» заразился коронавирусом

Клуб заказал баскетболисту частный самолет, чтобы тот безопасно вернулся домой в Лос-Анджелес

Леброн Джеймс / фото - Getty Images

Подтвердился диагноз лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, сообщает портал TMZ Sports. Баскетболист сдал повторный ПЦР-тест, который показал, что Леброн заразился коронавирусом.

Во вторник днем Леброн сдал первый положительный экспресс-тест на COVID-19. Для подтверждения диагноза игроку был сделан ПЦР-тест, который дал отрицательный результат. Затем был проведен решающий третий тест, который оказался положительным.

Леброн полностью вакцинирован, и его болезнь протекает бессимптомно. «Лейкерс» уже заказали частный самолет, чтобы Джеймс смог безопасно вернуться в Лос-Анджелес.

Таким образом, Леброн выбыл минимум на 10 дней и пропустит 4-е ближайшие матча «озерников. Чтобы вернуться на площадку, Леброну предстоит сдать два отрицательных теста на коронавирус подряд.

Напомним, Леброн обновил сразу два рекорда НБА.