Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»

Баскетболист пропустил концовку регулярного чемпионата
Баскетбол НБА
07:12
Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
Леброн Джеймс / фото - GEtty Images

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил большое количество травм на протяжении сезона НБА 2020/21. Лидер «Лос-Анджелеса» заявил в своем Twitter, что всему виной короткая пауза между предыдущим плей-офф и новым регулярным чемпионатом.

«Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона. Я точно знал, что произойдет. Я лишь хотел защитить благополучие игроков, которое в конечном итоге является продуктом нашей игры.

Эти травмы – не просто «часть игры». Это следствие нехватки отдыха. Восемь, возможно, девять игроков уровня Матча звезд пропустили матчи плей-офф (рекордное количество в истории лиги). Это лучшее время в сезоне для нашей лиги и болельщиков, но мы остались без многих любимых игроков. Это безумие.

Если есть кто-то, кто знает о теле и о том, как оно работает круглый год, то это я. Я выступаю за здоровье всех наших игроков, и мне неприятно видеть такое количество травм в это время сезона.

Извините, болельщики, мне очень жаль, что вы не увидели всех своих любимых игроков».

Джеймс уже работает над усилением состава «болотников» на следующий сезон.

Ранее в НБА назвали лучшего новичка сезона.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
Баскетбол НБА
08:03
Леброн Джеймс: «Можете сбрасывать меня со счетов, но я отомщу»
Леброн Джеймс: «Можете сбрасывать меня со счетов, но я отомщу»
Баскетбол НБА
8 июня 16:20
Джеймс уже начал работу над усилением состава «Лейкерс»
Джеймс уже начал работу над усилением состава «Лейкерс»
Баскетбол НБА
8 июня 13:04
Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Olympics Токио-2020
8 июня 08:20
Космический аллей-уп в исполнении Пола и Эйтона вошел в топ-5 дня НБА
Космический аллей-уп в исполнении Пола и Эйтона вошел в топ-5 дня НБА
Баскетбол НБА
4 июня 13:38
Леброн: «Я разочарован, поскольку мы так и не увидели «Лейкерс» в полной мере»
Леброн: «Я разочарован, поскольку мы так и не увидели «Лейкерс» в полной мере»
Баскетбол НБА
4 июня 11:22

Новости: Баскетбол

«Атланта» и «Клипперс» повели в своих сериях
«Атланта» и «Клипперс» повели в своих сериях
НБА
08:44
Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
НБА
08:03
В НБА определили лучшего новичка сезона 2020/21
В НБА определили лучшего новичка сезона 2020/21
НБА
07:36
Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
НБА
07:12
«Клипперс» потеряли Леонарда накануне 5-го матча против «Юты»
«Клипперс» потеряли Леонарда накануне 5-го матча против «Юты»
НБА
16 июня 22:27
Главный тренер «Вашингтона», где играет украинец Лень, покинет свой пост в межсезонье
Главный тренер «Вашингтона», где играет украинец Лень, покинет свой пост в межсезонье
Украинские легионеры
16 июня 20:27
MVP сезона 2020/21 Йокич не сыграет за сборную Сербии этим летом
MVP сезона 2020/21 Йокич не сыграет за сборную Сербии этим летом
НБА
16 июня 18:42
Лидер «Финикса» может пропустить финал Запада из-за протоколов по COVID-19
Лидер «Финикса» может пропустить финал Запада из-за протоколов по COVID-19
НБА
16 июня 16:39
Пустовой стал чемпионом Испании
Пустовой стал чемпионом Испании
Украинские легионеры
16 июня 14:50
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00