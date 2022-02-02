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03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
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Легенда НБА: «Леброн уже уходил дважды – и уйдет снова»

Чарльз Оукли считает, что форвард может покинуть «Лейкерс»
Баскетбол НБА
02 февраля 19:35
Легенда НБА: «Леброн уже уходил дважды – и уйдет снова»
Леброн Джеймс / фото - nba.com

Легенда НБА Чарльз Оукли в эфире SiriusXM NBA Radio заявил, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс покинет команду, если почувствует, что калифорнийский клуб больше не претендует на чемпионство.

«Конечно же, Леброн хочет выиграть еще один титул до того, как завершит карьеру. Возможно, ему придется покинуть «Лейкерс», чтобы завоевать его.

Я не знаю, будет ли это «Кливленд» или какая-то другая команда, но Леброн уже уходил дважды – и уйдет снова».

Леброн Джеймс стал обладателем уникального рекорда НБА.

Рене Тер Велде
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Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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