Адетокумбо повторил уникальное достижение О’Нила
Легенда НБА рассказал, как за день наличкой потратил свыше девяти миллионов долларов
После подписания жирного контракта О’Нил не мелочился
Фото: mensjournal.com
Легендарный центровой Шакил О’Нил рассказал в подкасте The GaryVee, как после подписания контракта на 120 миллионов долларов за день потратил кругленькую сумму:
Я ходил и смотрел на все вокруг. Сколько стоит этот Rolls Royce? 300 тысяч долларов? Возьму сразу три. Все тратил наличкой.
Баскетболист завершил шопинг, когда сумма трат превысила 9 миллионов долларов.
Напомним, что лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо повторил достижение О’Нила.
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