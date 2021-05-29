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Легендарный центровой «Юты» умер при невыясненных обстоятельствах

Марк Итон поехал кататься на велосипеде и не вернулся
Баскетбол НБА
21:56
Легендарный центровой «Юты» умер при невыясненных обстоятельствах
Марк Итан / фото - Digital Africa

Легендарный центровой «Юты Джаз» и двукратный обладатель награды лучшему защищающемуся игроку НБА Марк Итон ушел из жизни при непонятных обстоятельствах.

Как сообщило издание The Salt Lake Tribune, баскетболист поехал кататься на велосипеде в округе Саммит, штат Колорадо, и не вернулся домой. Причина его смерти неизвестна.

Итону принадлежат рекорды лиги по среднему количеству блок-шотов за сезон – 5,6 и за карьеру – 3,5.

Ранее игрок Юты впервые стал лучшим шестым игроком сезона.

Антон Кривенко
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Юта Джаз

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