Легионер «Химика» подписал контракт с чешским клубом

Делано Спенсер продолжит карьеру в «Усти над Лабнем»

Делано Спенсер / фото - basket.com.ua

Представитель элитного дивизиона чемпионата Чехии «Усти над Лабнем» огласил, что команду усилил американский баскетболист Делано Спенсер, который в этом сезоне выступал за южненский «Химик».

В составе украинского клуба защитник провел 26 встреч в украинской Суперлиге. Его статистика: 11,7 очка, 2,6 подбора и 1,9 передач в среднем за 24,5 минуты на паркете.

В своей карьере он выступал в Словакии («Ритери»), Грузии («Кактус») и Бразилии (УНИФАКИСА). «Усти над Лабнем» занимает 8-е место в НБЛ, имея 11 побед в 25 матчах.

Один из лучших игроков Суперлиги разорвал контракт с южненским «Химиком» и покинул Украину.