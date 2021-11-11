Михайлюк набрал 5 очков в матча против «Бруклина»
Лень и Михайлюк не смогли помочь своим клубам одержать победы. Действующий чемпион НБА переиграл «Нью-Йорк»
«Лейкерс» в овертайме дожали «Майами»
«Нью-Йорк» – «Милуоки» / Фото - jsonline.comНБА. Регулярный чемпионат
«Кливленд» – «Вашингтон» 94:97 (22:24, 27:20, 25:24, 20:29)
«Кливленд»: Гарлэнд (19), Мобли (19 + 7 подборов), Аллен (13 + 10 подборов), Уэйд (3), Окоро (2) – старт; Рубио (20), Осман (9), Стивенс (6), Уиндлер (3), Фалл (0).
«Вашингтон»: Кузма (22), Бил (15 + 7 подборов + 7 передач), Динуидди (11 + 10 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (5), Гэффорд (4) – старт; Харрелл (22 + 11 подборов), Кисперт (9), Нето (7), А. Холидэй (2), Авдия (0).
«Орландо» – «Бруклин» 90:123 (23:28, 30:37, 22:29, 15:29)
«Орландо»: Бамба (14 + 9 подборов), Энтони (10 + 8 подборов + 5 потерь), Ф. Вагнер (10 + 7 подборов + 6 перехватов), Картер (9), Саггс (7) – старт; Росс (17), Хэмптон (9), Браздейкис (5), Окики (4), М. Вагнер (3), Харрис (2), Малдер (0).
«Бруклин»: Дюрэнт (30 + 6 потерь), Харден (17 + 11 подборов + 11 передач + 6 потерь), Харрис (9), Браун (8), Гриффин (0) – старт; Олдридж (21 + 8 подборов), Бембри (11), Картер (10), Миллс (6), Миллсэп (5), Шарп (4), Томас (2).
«Бостон» – «Торонто» 104:88 (33:25, 29:21, 18:22, 24:20)
«Бостон»: Тейтум (22 + 12 подборов + 7 передач), Шредер (20 + 8 потерь), Р. Уильямс (16 + 13 подборов), Смарт (13 + 6 передач), Хорфорд (10) – старт; Ричардсон (15), Лэнгфорд (6), Г. Уильямс (2), Несмит (0), Притчард (0).
«Торонто»: Барнс (21 + 7 подборов), Ванвлит (16 + 6 передач), Трент (14), Ануноби (14), Сиакам (8 + 7 подборов) – старт; Михайлюк (10), Ачиува (3 + 9 подборов), Бэнтон (2), Шэмпени (0), Буше (0), Флинн (0).
«Хьюстон» – «Детройт» 104:112 (21:23, 29:26, 29:33, 25:30)
«Хьюстон»: Грин (23), Вуд (20 + 9 подборов), Портер (18 + 5 потерь), Тэйт (14 + 8 подборов), Тайс (6) – старт; Гордон (11), Хауз (8), Кристофер (2), Мартин (2), Нваба (0).
«Детройт»: Грант (35), Каннингем (20), Бей (16 + 9 подборов), Хэйс (4), Стюарт (4 + 8 подборов) – старт; Олиник (13), Джош Джексон (8 + 8 подборов), Лайлс (7), Джозеф (5 + 5 потерь), Джексон (0).
«Нью-Йорк» – «Милуоки» 100:112 (22:31, 20:20, 24:31, 34:30)
«Нью-Йорк»: Рэндл (16), Барретт (9), Робинсон (3), Уокер (2), Фурнье (2) – старт; Роуз (22 + 7 передач), Куикли (18), Беркс (14), Топпин (14), Гибсон (0 + 9 подборов).
«Милуоки»: Холидэй (18 + 6 передач), Портис (17), Аллен (15), Я. Адетокумбо (15 + 15 подборов + 8 передач), Хилл (8) – старт; Коннотон (23 + 9 подборов), Оджелей (9), Нвора (4), Худ (3), Т. Адетокумбо (0).
«Чикаго» – «Даллас» 117:107 (32:33, 29:21, 34:26, 22:27)
«Чикаго»: Лавин (23), Болл (21 + 6 передач), Вучевич (18 + 10 подборов), Дерозан (17 + 7 подборов + 6 передач), Грин (7) – старт; Карузо (16 + 6 перехватов), Досунму (7), Джонс (6 + 7 подборов), Джонсон (2 + 7 подборов), Томас (0), Брэдли (0), Браун (0).
«Даллас»: Порзингис (22 + 12 подборов), Хардуэй (21), Дончич (20 + 8 подборов + 10 передач), Пауэлл (12), Финни-Смит (5) – старт; Брансон (12 + 7 передач), Браун (5), Грин (4), Ниликина (4), Коули-Стайн (2), Марьянович (0), Браун (0), Буллок (0), Берк (0).
«Мемфис» – «Шарлотт» 108:118 (36:34, 16:26, 26:21, 30:37)
«Мемфис»: Морэнт (32 + 7 подборов + 8 передач), Джарен Джексон (19), Адамс (9 + 13 подборов), Мелтон (7 + 8 подборов), Бэйн (2) – старт; Брукс (20 + 6 передач), Андерсон (12 + 7 подборов), Кончар (4), Кларк (2), Джонс (1).
«Шарлотт»: Хэйворд (25 + 5 потерь), Болл (12 + 9 подборов + 8 передач), Розир (11), Бриджес (10 + 9 подборов + 6 передач), Пламли (6) – старт; Убре (37), Коди Мартин (7), Макдэниэлс (6), Ричардс (4).
«Новый Орлеан» – «Оклахома-Сити» 100:108 (29:28, 19:28, 23:29, 29:23)
«Новый Орлеан»: Александер-Уокер (33 + 10 подборов), Валанчюнас (25 + 15 подборов), Грэм (18), Харт (4), Темпл (3) – старт; Хэйс (5), Мерфи (5), Джонс (4), Льюис (2), Саторански (1).
«Оклахома-Сити»: Дорт (27), Гилджес-Александер (24 + 7 подборов + 5 потерь), Бэйзли (14 + 7 подборов), Фэйворс (9), Гидди (7 + 12 подборов + 9 передач + 5 потерь) – старт; Мускала (12), Мэнн (6), Уильямс (4), Покушевски (3), Робинсон-Эрл (2), Дек (0), Джером (0).
«Сан-Антонио» – «Сакраменто» 136:117 (34:20, 37:34, 33:33, 32:30)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (26 + 7 передач), Юбэнкс (18), Макдермотт (17), Джонсон (8 + 12 подборов), Уайт (2 + 6 передач) – старт; Янг (17 + 8 передач), Форбс (15), Васселл (15), Уокер (15), Уискэмп (3), Примо (0), Джонс (0).
«Сакраменто»: Фокс (37 + 6 передач), Хилд (12), Барнс (9 + 7 подборов), Харклесс (6), Холмс (6 + 12 подборов) – старт; Митчелл (13 + 6 передач), Мету (13), Лень (8), Рэмзи (7), Томпсон (4), Джонс (2).
«Денвер» – «Индиана» 101:98 (23:20, 21:24, 25:21, 32:33)
«Денвер»: Бартон (30), Грин (12), Моррис (10), Гордон (8 + 9 подборов), Грин (2 + 7 подборов) – старт; Ннаджи (19), Хайлэнд (12), Дозьер (6), Риверс (2), Ховард (0), Кампаццо (0).
«Индиана»: Брогдон (25), Сабонис (20 + 19 подборов), Тернер (13 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Дуарте (6), Дж. Холидэй (6) – старт; Макконнелл (16 + 9 передач), Мартин (5), Крэйг (5), Лэмб (2), Бриссетт (0).
«Финикс» – «Портленд» 119:109 (27:26, 33:21, 27:30, 32:32)
«Финикс»: Пол (21 + 7 передач), Макги (14 + 8 подборов), Букер (12 + 8 подборов + 6 передач), Краудер (12), Бриджес (10) – старт; Камински (31 + 7 подборов), Пэйн (9), К. Джонсон (6), Надер (4).
«Портленд»: Лиллард (28 + 7 подборов + 7 передач), Пауэлл (23), Макколлум (18 + 7 передач), Нуркич (8), Ковингтон (7) – старт; Нэнс (13), Литтл (8 + 7 подборов), Саймонс (2), Зеллер (2), Снелл (0).
«Голден Стэйт» – «Миннесота» 123:110 (31:28, 38:26, 24:30, 30:26)
«Голден Стэйт»: Уиггинс (35), Карри (25 + 6 передач), Пул (14), Луни (11 + 17 подборов), Грин (7 + 6 передач) – старт; Портер (10), Бьелица (9), Пэйтон (7), Тоскано-Андерсон (5), Игудала (0 + 8 передач), Чиозза (0), Муди (0).
«Миннесота»: Эдвардс (48 + 6 потерь), Расселл (18 + 7 передач), Таунс (17 + 12 подборов), Беверли (5 + 7 передач), Макдэниэлс (2) – старт; Рид (16 + 7 подборов), Вандербилт (2), Бизли (2), Маклафлин (0), Окоги (0).
«Лейкерс» – «Майами» 120:117 OT (28:25, 27:32, 27:29, 30:26, 8:5)
«Лейкерс»: Уэстбрук (25 + 12 подборов + 14 передач + 8 потерь), Дэвис (24 + 13 подборов), Брэдли (17), Бэйзмор (2), Джордан (1) – старт; Монк (27), Энтони (12), Эллингтон (12), Ховард (0).
«Майами»: Адебайо (28 + 10 подборов + 6 перехватов), Лаури (18 + 11 передач), Робинсон (12), Такер (10 + 13 подборов), Батлер (7) – старт; Хирро (27), Винсент (4), Дедмон (4), Юртсевен (3), Калеб Мартин (2), Хаслем (2).
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