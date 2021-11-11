Лень и Михайлюк не смогли помочь своим клубам одержать победы. Действующий чемпион НБА переиграл «Нью-Йорк»
Лень и Михайлюк провели очередные результативные матчи в НБА
Однако команды украинцев продолжает лихорадить
Святослав Михайлюк / Фото - raptorsraptureУкраинский центровой «Сакраменто Кингз» Алексей Лень вышел со скамейки в выездном матче против «Сан-Антонио Сперс».
Лень за 14,5 минут на площадке набрал 8 очков (3/4 двухочковых, 0/0 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 6 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот при 1 потере и 3 фолах.
«Сакраменто» разгромно проиграл «Сан-Антонио» 117:136 и остается на 10 месте Западной конференции.
Лень сыграл в 8 матчах регулярного чемпионата, в которых набирает 6.6 очков, делает 4.1 подбора и 1.5 блок-шота при 56% реализации бросков с игры.
Защитник сборной Украины и «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк, выйдя со скамейки, получил 19 минут в матче регулярного чемпионата против «Бостона Селтикс».
За это время он набрал 10 очков (4/5 двухочковых, 0/1 трехочковых, 2/2 штрафных) и сделал 1 передачу при 1 потере.
«Торонто» на выезде проиграл «Бостону» 88:104 и опустился на 8 место Восточной конференции.
«Рэпторс» одержали 6 побед в 11 матчах (8 место в таблице).
Михайлюк в 12 сыгранных матчах набирает 8.1 очков, делает 2.7 подбора и 1.1 передачи при 40.0% реализации трехочковых.
Результаты матчей игрового дня НБА.
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