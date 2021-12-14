«Торонто» Михайлюка одержало уверенную победу над «Сакраменто» Леня, «Клипперс» разобрался с «Финиксом»
Лень набрал 12 очков в матче против «Торонто» Михайлюка
Святослав отметился 11 пунктами
14 декабря 09:15
Фото: sportsnaut.com
Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк набрал 11 очков в матче с «Сакраменто» в регулярном чемпионате НБА.
Михайлюк, выходя со скамейки запасных, провел на паркете 20 минут. Украинец также собрал пять подборов и отдал три результативных передачи.
Другой представитель Украины в НБА – центровой «Сакраменто» Алексей Лень набрал 12 пунктов в матче с «Торонто». Центровой вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 22 минуты и собрал восемь подборов в атаке.
Лень повторил свой рекорд результативности в нынешнем сезоне НБА.
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