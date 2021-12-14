Лень набрал 12 очков в матче против «Торонто» Михайлюка

Святослав отметился 11 пунктами

Фото: sportsnaut.com

Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк набрал 11 очков в матче с «Сакраменто» в регулярном чемпионате НБА.

Михайлюк, выходя со скамейки запасных, провел на паркете 20 минут. Украинец также собрал пять подборов и отдал три результативных передачи.

Другой представитель Украины в НБА – центровой «Сакраменто» Алексей Лень набрал 12 пунктов в матче с «Торонто». Центровой вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 22 минуты и собрал восемь подборов в атаке.

Лень повторил свой рекорд результативности в нынешнем сезоне НБА.

Результаты матчей игрового дня.