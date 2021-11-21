Лень не помог «Сакраменто» обыграть «Юту», «Миннесота» уничтожила «Мемфис»
НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» – «Хьюстон» 106:99 (13:21, 34:26, 25:26, 34:26)
«Нью-Йорк»: Фурнье (19), Рэндл (16 + 10 подборов + 9 передач), Барретт (11), Уокер (9), Робинсон (6) – старт; Беркс (20 + 5 перехватов), Куикли (13), Топпин (6), Роуз (4), Ноэл (2).
«Хьюстон»: Вуд (18 + 12 подборов + 6 потерь), Грин (16), Гордон (15), Тэйт (11 + 10 подборов), Тайс (2) – старт; Шенгюн (10), Мартин (10), Огастин (9), Мэтьюз (8), Брукс (0), Хауз (0).
«Вашингтон» – «Майами» 103:100 (26:25, 15:18, 30:32, 32:25)
«Вашингтон»: Бил (21 + 9 передач + 6 потерь), Динуидди (16), Колдуэлл-Поуп (16), Кузма (6 + 11 подборов), Гэффорд (6) – старт; Харрелл (13 + 7 подборов), Авдия (8), Нето (8), Кисперт (5), А. Холидэй (4).
«Майами»: Батлер (29), Адебайо (15), Такер (14), Робинсон (7), Лаури (7 + 7 передач) – старт; Хирро (20), Калеб Мартин (4), Дедмон (2), Струс (2).
«Индиана» – «Новый Орлеан» 111:94 (32:19, 26:27, 38:18, 15:30)
«Индиана»: Сабонис (20 + 10 подборов + 6 передач), Дж. Холидэй (17), Брогдон (16), Тернер (11 + 9 подборов), Леверт (5) – старт; Мартин (12), Дуарте (8), Крэйг (7), Макконнелл (6), Лэмб (4), Битадзе (3), Уонамейкер (2), Бриссетт (0).
«Новый Орлеан»: Валанчюнас (19 + 13 подборов), Ингрэм (12), Харт (7), Александер-Уокер (6), Саторански (2) – старт; Маршалл (14), Льюис (12), Мерфи (8), Эрнангомес (6), Хэйс (4), Джонс (2), Альварадо (2), Темпл (0).
«Бостон» – «Оклахома-Сити» 111:105 (30:23, 28:22, 31:29, 22:31)
«Бостон»: Тейтум (33 + 8 подборов), Шредер (29 + 6 передач), Г. Уильямс (14 + 8 подборов), Хорфорд (10 + 11 подборов + 7 передач), Смарт (7 + 8 передач) – старт; Кантер (10 + 10 подборов), Ричардсон (6), Лэнгфорд (2), Несмит (0), Томас (0), Фернанду (0), Притчард (0), Хаузер (0), Эрнангомес (0).
«Оклахома-Сити»: Дорт (16), Гидди (15 + 8 подборов), Гилджес-Александер (14), Фэйворс (9), Бэйзли (4 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Робинсон-Эрл (13 + 8 подборов), Джером (12), Роби (9), Уильямс (7), Уиггинс (6), Покушевски (0).
«Атланта» – «Шарлотт» 115:105 (25:21, 35:27, 29:29, 26:28)
«Атланта»: Капела (20 + 15 подборов), Янг (19 + 9 передач), Хертер (17), Коллинз (15 + 8 подборов), Богданович (7) – старт; Реддиш (17), Галлинари (16), Уильямс (4), Дженг (0), Райт (0), Луваву-Кабарро (0).
«Шарлотт»: Бриджес (35 + 10 подборов), Болл (15 + 10 подборов + 11 передач), Хэйворд (11 + 8 подборов), Розир (10), Пламли (7) – старт; Коди Мартин (14 + 8 подборов), Убре (8 + 7 подборов), Макдэниэлс (3), Смит (2).
«Милуоки» – «Орландо» 117:108 (36:24, 26:26, 34:21, 21:37)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (32 + 20 подборов + 5 потерь), Портис (24 + 15 подборов), Аллен (16 + 7 подборов), Миддлтон (13 + 8 передач), Холидэй (11) – старт; Коннотон (11), Хилл (5), Т. Адетокумбо (3), Худ (2), Робинсон (0).
«Орландо»: Саггс (14), Картер (8), Бамба (8 + 7 подборов), Харрис (7), Ф. Вагнер (3) – старт; Хэмптон (19 + 9 передач), Малдер (13), Окики (13), М. Вагнер (8), Росс (8), Р. Лопес (6), Браздейкис (1).
«Миннесота» – «Мемфис» 138:95 (40:23, 32:20, 41:28, 25:24)
«Миннесота»: Расселл (28), Эдвардс (23), Таунс (21), Беверли (11), Вандербилт (5 + 10 подборов) – старт; Бизли (12), Принс (9), Маклафлин (8), Найт (6), Больмаро (5), Науэлл (4), Рид (4), Макдэниэлс (2), Лэйман (0).
«Мемфис»: Бэйн (21), Джарен Джексон (12), Морэнт (11), Адамс (6), Андерсон (2) – старт; Джонс (16), Тиллман (8), Уильямс (7), Калвер (4), Кларк (3), Тилли (3), Альдама (2), Кончар (0 + 7 подборов).
«Сакраменто» – «Юта» 105:123 (28:29, 21:25, 31:30, 25:39)
«Сакраменто»: Холмс (22 + 7 подборов), Барнс (18 + 8 подборов), Халибертон (17), Фокс (13), Мету (7) – старт; Хилд (16), Митчелл (6), Лень (5 + 7 подборов), Харклесс (1), Рэмзи (0), Джонс (0).
«Юта»: Митчелл (26), Гобер (21 + 14 подборов), Конли (17), Богданович (10), О'Нил (9) – старт; Кларксон (16), Уайтсайд (10 + 10 подборов), Инглс (9), Гэй (3), Форрест (2), Они (0), Паскалл (0).
«Портленд» – «Филадельфия» 118:111 (30:25, 25:21, 31:32, 32:33)
«Портленд»: Лиллард (39 + 7 передач), Макколлум (18), Пауэлл (17), Нуркич (11 + 11 подборов), Ковингтон (6) – старт; Литтл (11), Саймонс (9), Нэнс (7), Зеллер (0), Снелл (0).
«Филадельфия»: Макси (28 + 9 передач), Харрис (28 + 8 подборов + 5 потерь), Ньянг (15), Сет Карри (10), Драммонд (6) – старт; Тайбулл (9), Бэсси (6), Милтон (6), Джо (3), Коркмаз (0).
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