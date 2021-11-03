10 очков Леня помогли «Сакраменто» справиться с «Финиксом», «Торонто» с Михайлюком победил «Индиану»
Лень не смог помочь «Сакраменто» переиграть «Юту», «Милуоки» устроил разгром «Детройту»
«Лейкерс» дожали Хьюстон» и другие матчи очередного игрового дня НБА
«Юта» – «Сакраменто» / Фото - sltrib.comНБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Милуоки» 89:117 (20:27, 19:30, 23:33, 27:27)
«Детройт»: Грант (21), Хэйс (8), Каннингем (6), Стюарт (5 + 8 подборов), Бей (4 + 7 подборов) – старт; Олиник (5), Лайлс (13 + 7 подборов), Гарза (3), Джозеф (7), Джексон (8), Ли (3), Макгрудер (0), Джексон (2), Диалло (4)
«Милуоки»: Адетокумбо (28 + 8 подборов + 9 передач + 4 блокшотов), Коннотон (16), Адетокумбо (9 + 8 подборов), Аллен (8), Хилл (4 + 7 передач) – старт; Оджелей (4), Мамукелашвили (5), Нвора (16), Калаицакис (0), Портис (12 + 8 подборов), Худ (4), Робинсон (11)
«Даллас» – «Майами» 110:125 (30:24, 32:46, 26:29, 22:26)
«Даллас»: Дончич (33), Брансон (25 + 7 подборов), Хардуэй-мл. (17), Финни-Смит (8), Пауэлл (6 + 8 подборов) – старт; Буллок (10), Браун (4), Оморуйи (1), Марьянович (0), Коули-Стайн (0), Браун (2), Маклафлин (0), Ниликина (4), Грин (0)
«Майами»: Батлер (23), Адебайо (22 + 13 подборов), Лаури (22 + 9 передач), Такер (6), Робинсон (6 + 6 фолов) – старт; Хаслем (0), Моррис (9), Мартин (0), Дедмон (10), Юртсевен (2), Винсент (0), Хирро (25)
«Юта» – «Сакраменто» 119:113 (33:29, 25:30, 32:28, 29:26)
«Юта»: Митчелл (36 + 8 подборов), Конли (30), Богданович (20), Гобер (12 + 20 подборов + 4 блокшотов), О'Нил (2) – старт; Паскалл (2), Уайтсайд (9 + 12 подборов), Кларксон (2), Инглс (3), Батлер (3)
«Сакраменто»: Барнс (23), Халибертон (14), Фокс (13 + 9 передач + 6 фолов), Харклесс (12), Холмс (10 + 10 подборов) – старт; Лень (4), Митчелл (18), Хилд (19)
«Финикс» – «Новый Орлеан» 112:100 (22:36, 26:23, 28:23, 36:18)
«Финикс»: Бриджес (22), Макги (18), Букер (18 + 8 подборов - 6 потерь), Пол (14 + 7 подборов + 18 передач), Краудер (13 + 8 подборов) – старт; Камински (17 + 4 перехватов), Надер (0), Джонсон (6), Пэйтон (4), Шэмет (0)
«Новый Орлеан»: Валанчюнас (23 + 14 подборов – 5 потерь), Харт (16 + 9 подборов), Грэм (12 + 4 перехватов), Александер-Уокер (10), Джонс (8) – старт; Темпл (8 + 4 перехватов), Маршалл (5), Хэйс (6), Льюис (4), Мерфи (8)
«Лейкерс» – «Хьюстон» 119:117 (32:35, 32:35, 23:19, 32:28)
«Лейкерс»: Джеймс (30 + 10 передач), Дэвис (27 + 9 подборов), Уэстбрук (27 + 9 подборов + 7 передач), Бэйзмор (7), Брэдли (2) – старт; Энтони (15), Джордан (8 + 9 подборов), Монк (1), Ривз (2)
«Хьюстон»: Вуд (26 + 16 подборов), Грин (24 – 7 потерь), Тэйт (20), Портер (11 + 8 передач + 4 перехватов - 5 потерь), Шенгюн (6 – 5 потерь) – старт; Мартин-младший (14), Нваба (5), Огастин (7), Брукс (4)
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