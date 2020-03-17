Лень оформил первый дабл-дабл в сезоне

Тем не менее, «Вашингтон» потерпел поражение

Алексей Лень / фото - theathletic.com

Украинский центровой Алексей Лень, выступающий в НБА за «Вашингтон Уизардс» в домашнем матче против «Сакраменто Кингз» (121:119) не помог своей команде одержать победу. Но сам украинец провел сильный матч: выйдя в стартовой пятерке, Лень набрал 13 очков (5/7 двухочковых, 3/3 штрафных), сделал 12 подборов и 3 передачи при 4 фолах и 2 потерях за 24 минуты на площадке.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел 25-е поражение в сезоне и располагается на 13-м месте в Восточной конференции.

