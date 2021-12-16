Лень набрал 12 очков в матче против «Торонто» Михайлюка
Лень помог «Сакраменто» одержать победу над «Вашингтоном»
Украинец отметился набранными очками
Алексей Лень в защите против Брэдли Била / фото - skysports.com
Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» помог своей команде одержать победу со счетом 119:105.
Лень вышел в стартовой пятерке и набрал 6 очков, реализовав 3 из 4 двухочковых броска. За 20 минут игрового времени центровой собрал 6 подборов, отдал 2 результативные передачи и поставил 1 блок-шот.
В недавнем матче против «Торонто» Алексей Лень набрал 12 пунктов.
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