Лень помог «Сакраменто» победить «Майами», Михайлюк с «Торонто» обыграл «Нью-Йорк»
НБА. Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Нью-Йорк» 120:105 (30:27, 26:18, 40:29, 24:31)
«Торонто»: Ванвлит (35), Сиакам (20 + 14 подборов + 7 передач + 6 потерь), Ануноби (14), Барнс (13), Трент (5) – старт; Буше (12), Берч (6), Шэмпени (5), Ватанабе (4), Отуру (2), Ачиува (2), Михайлюк (2), Бэнтон (0), Флинн (0).
«Нью-Йорк»: Фурнье (20), Топпин (19 + 6 передач), Барретт (19), Гибсон (5 + 7 подборов), Макбрайд (2) – старт; Граймс (13), Беркс (11 + 5 перехватов), Куикли (9), Нокс (7).
«Бостон» – Орландо» 116:111 OT (28:19, 17:23, 20:35, 35:23, 16:11)
«Бостон»: Браун (50 + 11 подборов + 7 потерь), Шредер (21 + 7 передач), Смарт (17 + 7 подборов + 7 передач), Хорфорд (9 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Г. Уильямс (5) – старт; Ричардсон (9), Притчард (3), Фернанду (2), Паркер (0), Хаузер (0).
«Орландо»: Харрис (23), Картер (15 + 16 подборов + 7 передач), Фрэйзер (14), Ф. Вагнер (14), Бамба (6 + 7 подборов) – старт; Росс (33), Хэмптон (2), М. Вагнер (2), Гравет (2), Скофилд (0), Браздейкис (0).
«Кливленд» – «Индиана» 108:104 (30:30, 28:26, 30:28, 20:20)
«Кливленд»: Мобли (24 + 9 подборов), Аллен (18 + 11 подборов), Маркканен (12), Пангос (7), Окоро (2) – старт; Лав (20 + 8 подборов), Стивенс (15), Гудвин (7), Уэйд (3).
«Индиана»: Сабонис (32 + 13 подборов + 7 передач), Вашингтон (20), Дж. Холидэй (18), Тернер (12 + 10 подборов), Сайкс (10) – старт; Стивенсон (6), Бриссетт (6), Андерсон (0), Крэйг (0).
«Сакраменто» – «Майами» 115:113 (26:18, 35:39, 29:33, 25:23)
«Сакраменто»: Фокс (24 + 6 передач), Джонс (18 + 10 подборов), Барнс (10), Халибертон (9 + 12 передач), Бэгли (6) – старт; Хилд (26), Митчелл (12), Мету (6), Лень (4), Харклесс (0), Томпсон (0).
«Майами»: Хирро (22), Юртсевен (22 + 16 подборов), Батлер (21), Калеб Мартин (15), Лаури (14 + 12 передач) – старт; Гай (7), Силва (7), Стаускас (5), Хайсмит (0).
«Шарлотт» – «Финикс» 99:133 (27:36, 20:37, 27:33, 25:27)
«Шарлотт»: Болл (17), Бриджес (10), Розир (9), Хэйворд (8 + 7 подборов), Пламли (2) – старт; Убре (15), Смит (13 + 8 передач), Ричардс (8 + 7 подборов), Макдэниэлс (7), Коди Мартин (6), Тор (2), Джонс (2), Букнайт (0).
«Финикс»: Букер (24 + 7 подборов), Смит (19 + 12 подборов), Бриджес (15), К. Джонсон (14), Пол (7 + 16 передач) – старт; Шэмет (17), Пэйн (14), Бийомбо (11), Пэйтон (6), Bass (4), Уэйнрайт (2), Терри (0), Уокер (0).
«Оклахома-Сити» – «Даллас» 86:95 (22:26, 17:25, 25:22, 22:22)
«Оклахома-Сити»: Гидди (17 + 13 подборов + 14 передач), Джером (12), Роби (12), Уиггинс (10), Покушевски (9) – старт; Уильямс (9), Маледон (8), Фэйворс (6), Эдвардс (3), Мускала (0).
«Даллас»: Дончич (14 + 9 подборов + 10 передач + 7 потерь), Брансон (12 + 7 передач), Финни-Смит (10), Клебер (9), Пауэлл (9) – старт; Крисс (15 + 7 подборов), Хардуэй (15), Буллок (6), Браун (3), Грин (2), Браун (0), Пинсон (0).
«Лейкерс» – «Миннесота» 108: 103 (31:24, 26:30, 21:26, 30:23)
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