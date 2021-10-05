Михайлюк успешно дебютировал в составе «Торонто»
Лень помог «Сакраменто» победить вице-чемпиона НБА-2021
Центровой провел на площадке 12 минут
Алексей Лень / Фото: nba.com/kings
«Сакраменто Кингз» Алексея Леня в предсезонной игре победили финалиста прошлогоднего розыгрыша НБА «Финикс» (117:106).
Центровой провел на площадке 12 минут, за которые успел заработать 6 очков, 2 подбора и 1 блок-шот. Также украинец дважды сфолил на сопернике.
Отметим, что в новой команде удачно дебютировал Святослав Михайлюк.
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