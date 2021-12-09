Лень помог «Сакраменто» выиграть у «Орландо», Михайлюк не набрал очков в матче со своей бывшей командой
НБА. Регулярный чемпионат
«Индиана» – «Нью-Йорк» 122:102 (36:29, 34:28, 26:19, 26:26)
«Индиана»: Дуарте (23 + 6 передач), Тернер (22), Сабонис (21 + 11 подборов), Брогдон (16), Леверт (15 + 6 передач) – старт; Мартин (8), Уонамейкер (6), Бриссетт (5), Лэмб (4), Битадзе (2), Джексон (0), Вашингтон (0), Крэйг (0).
«Нью-Йорк»: Барретт (19), Рэндл (18 + 8 подборов + 5 потерь), Беркс (15), Фурнье (7), Гибсон (0) – старт; Топпин (13), Куикли (11), Роуз (8 + 7 передач), Макбрайд (4), Робинсон (4), Граймс (3), Симс (0), Нокс (0).
«Детройт» – «Вашингтон» 116:119 OT (29:27, 31:25, 26:37, 20:17, 10:13)
«Детройт»: Грант (28), Каннингем (21), Стюарт (11 + 10 подборов), Бей (8), Хэйс (4) – старт; Джексон (19), Диалло (12), Джош Джексон (7), Лайлс (4), Джозеф (2).
«Вашингтон»: Кузма (26 + 7 подборов), Бил (25), Колдуэлл-Поуп (13), Динуидди (12 + 7 передач), Гэффорд (7 + 10 подборов + 6 блок-шотов) – старт; Авдия (10), Нето (10), Бертанс (6), Харрелл (4), Гилл (4), А. Холидэй (2).
«Кливленд» – «Чикаго» 115:92 (29:24, 23:19, 30:23, 33:26)
«Кливленд»: Гарлэнд (24 + 6 передач), Мобли (16 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Маркканен (14), Аллен (13 + 12 подборов), Окоро (9) – старт; Лав (11), Рубио (11 + 9 передач), Уэйд (9), Осман (6), Стивенс (2), Валентайн (0), Уиндлер (0), Пангос (0).
«Чикаго»: Лавин (23 + 9 передач), Болл (19 + 7 передач + 5 потерь), Вучевич (18 + 12 подборов), Джонс (11), Досунму (5) – старт; Браун (7), Дотсон (6), Брэдли (2 + 7 подборов), Джонсон (1).
«Шарлотт» – «Филадельфия» 106:110 (26:26, 27:25, 28:31, 25:28)
«Шарлотт»: Хэйворд (31 + 7 передач), Убре (22 + 10 подборов), Бриджес (20 + 5 потерь), Коди Мартин (12), Ричардс (8) – старт; Вашингтон (6), Тор (5), Букнайт (2).
«Филадельфия»: Эмбиид (32 + 8 подборов), Сет Карри (23 + 8 передач), Харрис (18), Макси (6), Грин (6) – старт; Драммонд (8), Милтон (8), Ньянг (5), Тайбулл (4), Коркмаз (0).
«Торонто» – «Оклахома-Сити» 109:110 (36:26, 28:28, 12:33, 33:23)
«Торонто»: Трент (24), Сиакам (23 + 11 подборов + 5 потерь), Ванвлит (19 + 8 подборов + 9 передач), Барнс (18 + 8 подборов), Буше (11 + 7 подборов) – старт; Шэмпени (5), Бонга (5), Ватанабе (4), Бэнтон (0), Михайлюк (0).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (26 + 9 передач), Дорт (22), Бэйзли (15), Гидди (13 + 8 передач + 5 потерь), Робинсон-Эрл (5) – старт; Уильямс (9), Фэйворс (8 + 9 подборов), Мускала (6), Покушевски (3), Мэнн (3), Уотсон (0).
«Майами» – «Милуоки» 113:104 (24:26, 20:25, 39:26, 30:27)
«Майами»: Калеб Мартин (28 + 8 подборов), Лаури (22 + 13 передач + 6 потерь), Такер (15 + 7 подборов + 8 передач), Робинсон (6), Дедмон (2 + 9 подборов) – старт; Струс (16), Окпала (10 + 9 подборов), Хирро (9 + 7 потерь), Винсент (3), Юртсевен (2).
«Милуоки»: Холидэй (27), Миддлтон (20 + 6 потерь), Портис (18 + 7 подборов), Я. Адетокумбо (15), Аллен (8) – старт; Коннотон (6), Смарт (5), Худ (3), Мэттьюз (2), Казинс (0).
«Нью-Орлеан» – «Денвер» 114:120 OT (33:35, 24:29, 20:16, 28:25, 9:15)
«Нью-Орлеан»: Валанчюнас (27 + 11 подборов), Джонс (19 + 7 подборов), Ингрэм (16 + 8 подборов + 6 потерь), Грэм (12), Харт (12 + 8 подборов + 8 передач + 6 потерь) – старт; Александер-Уокер (15), Эрнангомес (6), Льюис (5), Саторански (2), Темпл (0).
«Денвер»: Йокич (39 + 11 подборов + 11 передач + 6 потерь), Бартон (20 + 6 передач), Моррис (11), Гордон (10), Грин (8) – старт; Грин (10), Хайлэнд (9), Кампаццо (9), Рид (4), Ннаджи (0).
«Миннесота» – «Юта» 104:136 (33:34, 26:26, 22:35, 23:41)
«Миннесота»: Таунс (22 + 7 подборов), Эдвардс (18), Беверли (16), Принс (9), Вандербилт (4) – старт; Бизли (14), Рид (8), Окоги (6), Макдэниэлс (5), Маклафлин (2), Лэйман (0), Больмаро (0), Найт (0).
«Юта»: Митчелл (36), Богданович (21), Гобер (13 + 10 подборов), Конли (10), О'Нил (9 + 7 передач) – старт; Кларксон (18), Инглс (11 + 7 передач), Гэй (7), Батлер (6), Паскалл (3), Форрест (2), Фиттс (0), Они (0).
«Мемфис» – «Даллас» 96:104 (25:26, 27:22, 23:28, 21:28)
«Мемфис»: Джарен Джексон (26 + 7 подборов), Брукс (15), Бэйн (14), Адамс (6 + 9 подборов + 6 потерь), Джонс (5 + 8 передач) – старт; Мелтон (13), Тилли (6), Тиллман (5), Кончар (4), Альдама (2).
«Даллас»: Дончич (26 + 8 подборов + 7 передач + 9 потерь), Порзингис (19), Буллок (15), Финни-Смит (8), Пауэлл (2) – старт; Брансон (10 + 7 передач), Браун (9 + 7 подборов), Хардуэй (9), Грин (4), Клебер (2).
«Хьюстон» – «Бруклин» 114:104 (30:23, 37:29, 23:21, 24:31)
«Хьюстон»: Гордон (21), Мэтьюз (19), Брукс (14), Вуд (12 + 15 подборов), Тэйт (10) – старт; Кристофер (18), Огастин (8), Шенгюн (6), Мартин (6), Нваба (0).
«Бруклин»: Харден (25 + 11 подборов + 8 передач + 8 потерь), Миллс (12), Клэкстон (8), Бембри (5), Джонсон (4) – старт; Томас (18), Миллсэп (10), Дьюк (9), Гриффин (7), Браун (6), Картер (0).
«Сакраменто» – «Орландо» 142:130 (38:36, 32:31, 34:25, 38:38)
«Сакраменто»: Фокс (33), Халибертон (18 + 11 передач), Дэвис (16), Барнс (16), Холмс (4) – старт; Митчелл (18), Томпсон (14 + 10 подборов), Бэгли (12), Лень (6), Хилд (5).
«Орландо»: Энтони (33 + 8 передач), Картер (19 + 10 подборов + 6 передач), Ф. Вагнер (19), Харрис (16), Бамба (14 + 8 подборов + 4 блок-шота) – старт; Росс (17), Р. Лопес (11), Хэмптон (1), М. Вагнер (0), Окики (0).
«Голден Стэйт» – «Портленд» 104:94 (26:23, 21:22, 29:21, 28:28)
«Голден Стэйт»: Карри (22), Пул (20), Уиггинс (14), Луни (11), Грин (5 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Портер (15), Бьелица (8), Ли (4), Тоскано-Андерсон (3 + 7 подборов), Пэйтон (2).
«Портленд»: Пауэлл (26), Литтл (18), Смит (12), Нуркич (12 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ковингтон (7) – старт; Маклемор (12), Нэнс (4 + 7 подборов), Эллеби (3), Снелл (0).
«Клипперс» – «Бостон» 114:111 (24:28, 39:23, 24:27, 27:33)
«Клипперс»: М-с Моррис (20), Джексон (17 + 7 передач + 6 потерь), Мэнн (10 + 10 подборов), Зубац (10 + 10 подборов + 4 блок-шота), Батюм (0) – старт; Бостон (27), Кеннард (15), Бледсоу (9), Хартенштайн (6), Уинслоу (0).
«Бостон»: Тейтум (29 + 10 подборов + 6 потерь), Шредер (19 + 8 передач), Смарт (16 + 7 подборов + 6 передач), Хорфорд (11 + 7 подборов + 7 передач), Р. Уильямс (4 + 7 подборов + 6 потерь) – старт; Ричардсон (17), Г. Уильямс (5), Лэнгфорд (4), Кантер Фридом (4), Несмит (2).
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