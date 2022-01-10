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02:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 95:99 Окончен
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02:30 Даллас Маверикс - Чикаго Буллз 113:99 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс 96:82 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 103:88 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 119:127 Окончен
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02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован

Лень провел хороший матч, но «Сакраменто» уступил «Портленду» и другие результаты

«Торонто» Михайлюка одолел «Нью-Орлеан»
Баскетбол НБА
09:26
Лень провел хороший матч, но «Сакраменто» уступил «Портленду» и другие результаты
Фото: Getty Images

Украинский центровой Алексей Лень вышел в стартовом составе «Сакраменто» на матч против «Портленда», однако его команда уступила.

За 23 минуты 23 секунды Лень набрал 16 очков и собрал 10 подборов.

«Торонто», за который выступает другой украинец Святослав Михайлюк, обыграл «Нью-Орлеан»

Михайлюк вышел со скамейки и отыграл 14 минут 18 секунд. За это время он набрал 7 очков, совершил 2 подбора и отдал 1 результативную передачу.

НБА. Регулярный чемпионат:

«Бруклин» – «Сан-Антонио» 121:119 OT (32:32, 28:19, 31:38, 22:24, 8:6)

«Бруклин»: Дюрант (28 + 6 передач), Харден (26 + 7 подборов + 12 передач + 6 потерь), Клэкстон (16 + 14 подборов), Миллс (13), Дьюк (6) – старт; Томас (11), Шарп (7), Эдвардс (6), Гриффин (4), Бембри (4), Джонсон (0).

«Сан-Антонио2: Уокер (25), Мюррэй (19 + 9 подборов + 12 передач), Примо (12), Пелтль (11 + 12 подборов), Бэйтс-Диоп (10) – старт; Форбс (18), Лэндейл (10), Кейкок (8), Уискэмп (3), Т. Джонсон (3).

«Клипперс» – «Атланта» 106:93 (31:23, 28:30, 27:20, 20:20)

«Клипперс»: Коффи (21), М-с Моррис (15), Джексон (12), Батюм (10 + 8 подборов), Зубац (8 + 13 подборов) – старт; Ибака (16), Бледсоу (12 + 7 передач), Мэнн (10 + 7 подборов), Бостон (2), Скрабб (0), Джонсон (0), Мун (0), Гэбриэл (0).

«Атланта»: Янг (19 + 7 передач), Богданович (19), Хертер (11), Коллинз (9 + 7 подборов), Оконгву (9 + 10 подборов) – старт; Луваву-Кабарро (14), Галлинари (8), Райт (4), Джонсон (0), Реддиш (0), Мэйс (0).

«Торонто» – «Новый Орлеан» 105:101 (27:26, 22:22, 30:29, 26:24)

«Торонто»: Ванвлит (32), Сиакам (29 + 10 подборов + 7 передач), Ануноби (12), Барнс (7), Берч (6) – старт; Святослав Михайлюк (7 очков + 2 подбора + 1 передача + 2 фола + 1 потеря), Буше (6 + 8 подборов), Ачиува (6 + 9 подборов).

«Новый Орлеан»: Ингрэм (22), Валанчюнас (20 + 17 подборов), Джонс (13), Грэм (11), Темпл (8 + 6 передач) – старт; Александер-Уокер (11), Альварадо (6), Кларк (5), Хэйс (3), Маршалл (2).

«Орландо» – «Вашингтон» 100:102 (26:20, 23:22, 22:25, 29:35)

«Орландо»: Ф. Вагнер (16), Энтони (12), Харрис (11), Бамба (10 + 9 подборов), Окики (8) – старт; Росс (32), Хэмптон (5), Гиллеспи (4), М. Вагнер (2), Фрэйзер (0).

«Вашингтон»: Кузма (27 + 22 подбора), Бил (20 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (14), Гэффорд (12), Динуидди (8 + 10 передач) – старт; Бертанс (7), Хатимура (6), Нето (4), Авдия (2), Кисперт (2), Монро (0).

«Оклахома-Сити» – «Денвер» 95:99 (23:36, 26:25, 29:19, 17:19)

«Оклахома-Сити»: Дорт (14), Робинсон-Эрл (12), Гидди (11 + 7 подборов + 8 передач), Гилджес-Александер (8), Фэйворс (2) – старт; Бэйзли (10), Уиггинс (8), Уильямс (8), Мускала (8), Покушевски (7), Мэнн (7).

«Денвер»: Йокич (22 + 18 подборов + 6 передач), Бартон (14), Моррис (8), Грин (6), Гордон (4) – старт; Риверс (22), Грин (16), Рид (3), Ннаджи (3), Кампаццо (1 + 8 передач), Хайлэнд (0).

«Хьюстон» – «Миннесота» 123:141 (26:36, 28:39, 34:36, 35:30)

«Хьюстон»: Вуд (22 + 8 подборов), Гордон (13), Грин (10), Тэйт (10 + 7 подборов), Портер (9 + 8 передач) – старт; Кристофер (19), Мэтьюз (14), Мартин (13 + 7 подборов), Нваба (9), Никс (4).

«Миннесота»: Таунс (40 + 9 подборов + 7 передач), Расселл (22 + 10 передач), Вандербилт (21 + 19 подборов), Эдвардс (19 + 6 передач), Макдэниэлс (7 + 4 блок-шота) – старт; Бизли (13), Науэлл (11), Окоги (4), Рид (2), Найт (2), Лэйман (0), Маклафлин (0), Принс (0).

«Даллас» – «Чикаго» 113:99 (22:32, 32:23, 29:24, 30:20)

«Даллас»: Дончич (22 + 14 подборов + 14 передач), Клебер (18), Брансон (17), Финни-Смит (12), Пауэлл (10) – старт; Грин (18), Хардуэй (9), Буллок (5), Крисс (2), Браун (0), Браун (0), Ниликина (0).

«Чикаго»: Лавин (20), Дерозан (20 + 8 передач), Вучевич (13), Болл (9), Джонс (9 + 8 подборов) – старт; Уайт (13), Досунму (6), Браун (3), Маккинни (2), Дотсон (2), Брэдли (2), Томас (0).

«Голден Стэйт» – «Кливленд» 96:82 (24:21, 27:25, 28:14, 17:22)

«Голден Стэйт»: Карри (28 + 5 потерь), Томпсон (17), Уиггинс (10), Луни (6 + 18 подборов), Грин (0) – старт; Пул (14), Пэйтон (9), Портер (6 + 7 подборов), Игудала (4), Тоскано-Андерсон (2), Бьелица (0).

«Кливленд»: Стивенс (17), Аллен (12 + 7 подборов), Мобли (11 + 5 потерь), Гарлэнд (9), Маркканен (9) – старт; Рондо (15), Осман (4), Уиндлер (3), Лав (2 + 7 подборов).

«Портленд» – «Сакраменто» 103:88 (27:21, 26:19, 29:27, 21:21)

«Портленд»: Саймонс (31 + 6 передач), Нуркич (14 + 16 подборов + 9 передач + 5 потерь), Маклемор (13), Литтл (13), Ковингтон (8) – старт; Зеллер (8), Эллеби (5), Смит (4), Уотфорд (4), Снелл (3), Браун (0).

«Сакраменто»: Халибертон (17 + 9 передач), Алексей Лень (16 очков + 10 подборов + 2 фола), Фокс (14), Барнс (13 + 7 подборов), Бэгли (6) – старт; Хилд (10 + 7 подборов), Мету (4), Митчелл (3), Рэмзи (2), Дэвис (2), Томпсон (1), Вудард (0).

«Лейкерс» – «Мемфис» 119:127 (27:27, 25:38, 31:42, 36:20)

«Лейкерс»: Джеймс (35 + 9 подборов + 7 передач), Брэдли (7), Монк (7), Уэстбрук (6 + 7 подборов + 6 передач), Джонсон (2) – старт; Ривз (16), Эллингтон (16), Хортон-Такер (13), Ховард (7), Энтони (7), Ариза (3), Джордан (0), Бэйзмор (0).

«Мемфис»: Бэйн (23), Джарен Джексон (21 + 12 подборов + 6 блок-шотов), Морэнт (16 + 7 передач), Андерсон (14 + 7 подборов + 8 передач), Уильямс (9) – старт; Кларк (14), Кончар (12), Тиллман (9), Джонс (5 + 6 передач), Мелтон (4), Калвер (0), Тилли (0), Альдама (0).

Сергей Остапенко
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Алексей Лень Святослав Михайлюк

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