«Торонто» Михайлюка и «Сакраменто» Леня одержали победы
Лень провел лучший матч в сезоне
Украинец помог «Сакраменто» обыграть «Новый Орлеан»
Алексей Лень / фото - apnews.com
Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА помог своей команде одержать победу над «Новым Орлеаном» (112:99).
Центровой, выходя со скамейки, набрал 12 очков, реализовал 6 двухочковых бросков. Лень также собрал 5 отскоков, отдал 2 результативные передачи и поставил три блок-шота за 20 минут игрового времени.
Хайлайты Леня
eating cookies tonight— Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 4, 2021
@tyhaliburton22 @alexlen pic.twitter.com/5N0JM2sSZJ
Таким образом, матч против «Пеликанс» стал самым результативным для Алексея Леня в этом сезоне.
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