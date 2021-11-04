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01:30 Атланта Хоукс - Юта Джаз -:- Запланирован
01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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Лень провел лучший матч в сезоне

Украинец помог «Сакраменто» обыграть «Новый Орлеан»
Баскетбол Украинские легионеры
08:30
Лень провел лучший матч в сезоне
Алексей Лень / фото - apnews.com

Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА помог своей команде одержать победу над «Новым Орлеаном» (112:99).

Центровой, выходя со скамейки, набрал 12 очков, реализовал 6 двухочковых бросков. Лень также собрал 5 отскоков, отдал 2 результативные передачи и поставил три блок-шота за 20 минут игрового времени.

Хайлайты Леня

Таким образом, матч против «Пеликанс» стал самым результативным для Алексея Леня в этом сезоне.

Рене Тер Велде
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Алексей Лень Сакраменто Кингз

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