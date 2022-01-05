Лень в матче с «Лейкерс» отметился идеальной точностью

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 124:121 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис 106:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

Лень в матче с «Лейкерс» отметился идеальной точностью

Украинец записал в свой актив 9 очков и 8 подборов
Баскетбол НБА
11:53
Лень в матче с «Лейкерс» отметился идеальной точностью
Фото: Getty Images

«Сакраменто» Алексея Леня проиграл в матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» (114:122).

Украинец вышел со скамейки и провел 18 минут на площадке. За отведенное время Лень набрал 9 очков (4/4 двухочковых и 1/1 штрафных), сделал 8 подборов и 2 передачи, допусти 3 потери и 2 фола.

«Кингз» с 16 победами находятся на 10-й строчке Западной Конференции.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Алексей Лень Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Джеймс принес «Лейкерс» победу над «Сакраменто», «Торонто» обыграло «Сан-Антонио»
Джеймс принес «Лейкерс» победу над «Сакраменто», «Торонто» обыграло «Сан-Антонио»
Баскетбол НБА
08:21
Уэстбрук: «Я имею право на промахи и потери»
Уэстбрук: «Я имею право на промахи и потери»
Баскетбол НБА
03 января 15:40
Лень помог «Сакраменто» победить «Майами», Михайлюк с «Торонто» обыграл «Нью-Йорк»
Лень помог «Сакраменто» победить «Майами», Михайлюк с «Торонто» обыграл «Нью-Йорк»
Баскетбол НБА
03 января 07:49
«Лейкерс» обменяют Рондо в «Кливленд»
«Лейкерс» обменяют Рондо в «Кливленд»
Баскетбол НБА
01 января 10:20
Багатскис: «Лень и Михайлюк будут играть лучше, если им будут давать больше игрового времени»
Багатскис: «Лень и Михайлюк будут играть лучше, если им будут давать больше игрового времени»
Баскетбол НБА
30 декабря 2021г. 19:40
«Сакраменто» Леня минимально переиграл «Даллас», 37 очков Леброна не помогли «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»
«Сакраменто» Леня минимально переиграл «Даллас», 37 очков Леброна не помогли «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»
Баскетбол НБА
30 декабря 2021г. 08:40

Новости: Баскетбол

Украинец Михайлюк попал в протокол НБА по коронавирусу
Украинец Михайлюк попал в протокол НБА по коронавирусу
Украинские легионеры
11:59
Лень в матче с «Лейкерс» отметился идеальной точностью
Лень в матче с «Лейкерс» отметился идеальной точностью
НБА
11:53
Новый удар коронавируса. Евролига перенесла почти все матчи 19-го тура чемпионата
Новый удар коронавируса. Евролига перенесла почти все матчи 19-го тура чемпионата
Еврокубки
11:36
Джеймс принес «Лейкерс» победу над «Сакраменто», «Торонто» обыграло «Сан-Антонио»
Джеймс принес «Лейкерс» победу над «Сакраменто», «Торонто» обыграло «Сан-Антонио»
НБА
08:21
«Харьковских Соколов» могут наказать техническим поражением в Кубке Украины
«Харьковских Соколов» могут наказать техническим поражением в Кубке Украины
Суперлига
04 января 22:55
«Харьковские Соколы» дома обыграли «Химик» в Кубке Украины
«Харьковские Соколы» дома обыграли «Химик» в Кубке Украины
Суперлига
04 января 21:20
Стали известны имена лучших украинцев и легионеров первой половины сезона-2021/2022 Суперлиги
Стали известны имена лучших украинцев и легионеров первой половины сезона-2021/2022 Суперлиги
Суперлига
04 января 14:28
Форвард «Будивельника» станет игроком клуба из немецкой Бундеслиги
Форвард «Будивельника» станет игроком клуба из немецкой Бундеслиги
Суперлига
04 января 12:46
«Черкасские Мавпы» прекратили сотрудничество с американским легионером
«Черкасские Мавпы» прекратили сотрудничество с американским легионером
Суперлига
04 января 11:42
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
Все новости