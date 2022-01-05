Джеймс принес «Лейкерс» победу над «Сакраменто», «Торонто» обыграло «Сан-Антонио»
Лень в матче с «Лейкерс» отметился идеальной точностью
Украинец записал в свой актив 9 очков и 8 подборов
Фото: Getty Images
«Сакраменто» Алексея Леня проиграл в матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» (114:122).
Украинец вышел со скамейки и провел 18 минут на площадке. За отведенное время Лень набрал 9 очков (4/4 двухочковых и 1/1 штрафных), сделал 8 подборов и 2 передачи, допусти 3 потери и 2 фола.
«Кингз» с 16 победами находятся на 10-й строчке Западной Конференции.
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