Лень вышел в старте и помог «Сакраменто» обыграть «Портленд»

Украинец провел результативный матч в НБА

Алексей Лень / фото - sactownroyalty.com

Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против «Портленда» помог своей команде одержать победу со счетом 125:121.

Лень начал игру в стартовой пятерке и набрал 12 очков, реализовав пять из шести с игры, включая один трехочковый из двух. За 17 минут проведенных на площадке, украинец собрал три мяча, отдал две результативные передачи и поставил один блок.

В недавнем матче против «Юты» Алексей Лень отметился 5 пунктами.