Лень после отставки тренера «Сакраменто» провел на площадке 10 минут
Лень вышел в старте и помог «Сакраменто» обыграть «Портленд»
Украинец провел результативный матч в НБА
25 ноября 09:20
Алексей Лень / фото - sactownroyalty.com
Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против «Портленда» помог своей команде одержать победу со счетом 125:121.
Лень начал игру в стартовой пятерке и набрал 12 очков, реализовав пять из шести с игры, включая один трехочковый из двух. За 17 минут проведенных на площадке, украинец собрал три мяча, отдал две результативные передачи и поставил один блок.
В недавнем матче против «Юты» Алексей Лень отметился 5 пунктами.