18 очков и 10 подборов. Лень провел лучший матч в сезоне за «Сакраменто»
Лень: «Я сдавал положительный тест на коронавирус 24 раза подряд»
Украинский легионер «Сакраменто» – об атмосфере в команде
08 января 12:22
Алексей Лень / Фото - marca.comУкраинский центровой «Сакраменто Кингз» Алексей Лень рассказал, как перенес недавнее заражение коронавирусом.
«Первый положительный текст на коронавирус у меня выявили за 20 секунд. Затем я сдавал положительный тест 24 раза подряд. Пропустил три недели пока не сдал два кряду отрицательных теста. С прошлой пятницы мне разрешили играть. Возвращаю тело в форму. Главное, что с легкими и сердцем все в порядке. Все идет хорошо, нужно набирать форму. Около двух недель я не чувствовал вкуса, были боли в груди. Я не испугался, но некоторые симптомы коронавируса у меня были. Рад наконец-то вернуться к тренировкам и выйти за пределы гостиничного номера. Уйдет определенное время, прежде чем я буду готов на 100%. Главное планомерно набирать форму и избегать новых травм. Постараюсь приносить команде максимальную пользу».
«Во время карантина я ничем не занимался. Кажется, это самый длинный период без баскетбола в моей карьере. Я не мог брать на себя полноценную нагрузку сразу после возвращения. Ощущение как будто до начала официальных матчей в сезоне осталось несколько дней. Буду активно бросать и набирать форму. Нужно убедиться, что тело нормально реагирует на прыжки и другие упражнения.
Игра Марвина Бэгли? У Бэгли выдался сырой сезон. Он часто травмировался. Нужно больше его поддерживать. Он является важной частью команды. Все мои партнеры играют с энергией. В команде хорошая культура, которую я принял достаточно быстро. Все вкладываются на площадке. Все игроки придерживаются одной идеологии. Думаю, что с командой все будет хорошо».
В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (111:121) Лень оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов, показав свой лучший результат в текущем сезоне.
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