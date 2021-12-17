Лень помог «Сакраменто» одержать победу над «Вашингтоном»
Леня отправили на 10-дневную самоизоляцию
Легионер «Сакраменто» будет на карантине согласно протоколу НБА
Алексей Лень / Фото - sactownroyalty.comУкраинский центровой «Сакраменто Кингз» Алексей Лень был отправлен на самоизоляцию согласно протоколу НБА по здоровью и безопасности. Об этом в Twiiter сообщил инсайдер команды Джейсон Андерсон.
Леню предстоит провести на карантине 10 дней или сдать два отрицательных теста в течение суток.
В текущем сезоне Алексей сыграл в 21 матче, где в среднем набирал 6.1 очков и делал 4.2 подбора за игру.
Напомним, что Лень уже перенес коронавирус летом 2020 года.
Накануне 28-летний украинец в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» помог своей команде одержать победу со счетом 119:105.
Комментарии 0