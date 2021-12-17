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02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
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04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
19:00 Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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Леня отправили на 10-дневную самоизоляцию

Легионер «Сакраменто» будет на карантине согласно протоколу НБА
Баскетбол Украинские легионеры
10:58
Леня отправили на 10-дневную самоизоляцию
Алексей Лень / Фото - sactownroyalty.com
Украинский центровой «Сакраменто Кингз» Алексей Лень был отправлен на самоизоляцию согласно протоколу НБА по здоровью и безопасности. Об этом в Twiiter сообщил инсайдер команды Джейсон Андерсон.

Леню предстоит провести на карантине 10 дней или сдать два отрицательных теста в течение суток.

В текущем сезоне Алексей сыграл в 21 матче, где в среднем набирал 6.1 очков и делал 4.2 подбора за игру.

Напомним, что Лень уже перенес коронавирус летом 2020 года.

Накануне 28-летний украинец в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» помог своей команде одержать победу со счетом 119:105.
Владимир Кириченко
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Алексей Лень Сакраменто Кингз

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