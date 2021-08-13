Леонард подписал новый контракт на 176 миллионов долларов

Форвард проведет еще четыре года в «Клипперс»

Кавай Леонард / Фото: Sky Sports

Форвард Кавай Леонард подписал четырехлетний контракт с «Клипперс», сообщает Yahoo Sports. За четыре года форвард получит 176,3 миллиона долларов, информирует инсайдер Шэмс Чарания в своем Twitter.



Леонард отказался от возможности заключить однолетнее соглашение с возможностью в следующем году получить контракт с окладом 235 миллионов долларов за 5 лет.

Напомним, что прошлый сезон НБА форварду завершить не удалось из-за разрыва крестообразных связок. В среднем за матч Кавай набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.