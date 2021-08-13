Леонард определился с клубом после выхода на рынок свободных агентов
Леонард подписал новый контракт на 176 миллионов долларов
Форвард проведет еще четыре года в «Клипперс»
Кавай Леонард / Фото: Sky Sports
Форвард Кавай Леонард подписал четырехлетний контракт с «Клипперс», сообщает Yahoo Sports. За четыре года форвард получит 176,3 миллиона долларов, информирует инсайдер Шэмс Чарания в своем Twitter.
Леонард отказался от возможности заключить однолетнее соглашение с возможностью в следующем году получить контракт с окладом 235 миллионов долларов за 5 лет.
Напомним, что прошлый сезон НБА форварду завершить не удалось из-за разрыва крестообразных связок. В среднем за матч Кавай набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.
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