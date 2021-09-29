«Лейкерс» планируют использовать Дэвиса в качестве стартового центрового
Леверт пропустит начало следующего сезона
У защитника диагностирован стрессовый перелом
Карис Леверт / фото - bleacherreport.com
Защитник «Индианы» Карис Леверт выбыл из строя с травмой спины, сообщает ESPN. У 27-летнего игрока диагностирован стрессовый перелом.
«Пэйсерс» надеются, что травма окажется несерьезной и защитник сможет вернуться в строй в начале сезона. В ближайшее время Леверт пройдет дополнительные обследования.
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон пропустит как минимум один месяц следующего сезона.
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