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XSPORT Review

«Лейкерс» и Уэстбрук заинтересованы в прекращении сотрудничества

Разыгрывающий сменит команду в это межсезонье
Баскетбол НБА
22:25
«Лейкерс» и Уэстбрук заинтересованы в прекращении сотрудничества
Расселл Уэстбрук / фото - marca.com

«Лейкерс» намерены расстаться с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком по окончанию текущего сезона.

Как сообщает Bleacher Report, стороны имеют обоюдный интерес к тому, чтобы осуществить переход защитника в новую команду этим межсезонье.

Уэстбрук может активировать опцию игрока и заработать 47,1 миллиона долларов за следующий сезон. Его показатели на данный момент составляют 18,1 очка, 7,7 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

Расселл Уэстбрук доиграет сезон в составе «Лейкерс».

Рене Тер Велде
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Теги

Расселл Уэстбрук Лос-Анджелес Лейкерс

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