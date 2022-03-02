«Лейкерс» и Уэстбрук заинтересованы в прекращении сотрудничества

Разыгрывающий сменит команду в это межсезонье

Расселл Уэстбрук / фото - marca.com

«Лейкерс» намерены расстаться с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком по окончанию текущего сезона.

Как сообщает Bleacher Report, стороны имеют обоюдный интерес к тому, чтобы осуществить переход защитника в новую команду этим межсезонье.

Уэстбрук может активировать опцию игрока и заработать 47,1 миллиона долларов за следующий сезон. Его показатели на данный момент составляют 18,1 очка, 7,7 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

Расселл Уэстбрук доиграет сезон в составе «Лейкерс».